राजा वडिंग का बड़ा हमला: पंजाब में BJP को खाली हाथ लौटाएंगे, वोट चोरी की मुहिम घर-घर ले जाएंगे

बिहार में हालिया चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस अब वोट चोरी के मुद्दे पर और आक्रामक होने जा रही है. पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि राहुल गांधी द्द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम को देशभर में फैलाएंगे. उन्होंने कहा कि पंजाब बिहार नहीं है, बीजेपी को यहां से खाली हाथ लौटना पड़ेगा.

राजा वडिंग ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में वोट चोरी कर रही है और चुनाव आयोग के साथ मिलाकर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है.हम हर बूथ पर कर जनता को इस चोरी के बारे में बताएँगे.

राजा वडिंग का बयान

समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम जो शुरू की है, अब इसे घर-घर तक ले जाना होगा. बीजेपी पूरे देश में वोट चोरी में लगी हुई है, ईवीएम हैकिंग, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे आरोपों के जरिए वह लोकतंत्र का गला घोंट रही है. लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं चलेगा. यहां के बहादुर लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.

उन्होंने बीजेपी के साथ-साथ केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमति हासिल कर सरकार बनाएगी. वडिंग ने जोर देकर कहा कि पंजाब बिहार नहीं है. यहां बीजेपी को हम खाली हाथ लौटायेंगे.

पंजाब में बीजेपी की हार का दावा

इस दौरान वडिंग ने पंजाब की जनता से अपील की कि वे बीजेपी की साजिशों के खिलाफ एकजुट हों. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां किसानों, युवाओं और महिलाओं के खिलाफ हैं, जो पंजाब में भाजपा के लिए घातक साबित होंगी. उन्होंने आगे कहा कि हमारी मुहिम सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने की है. भाजपा को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी.

हर बूथ पर शुरू करेंगे अभियान

यही नहीं राजा वडिंग ने बताया कि पार्टी स्तर पर 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पंजाबा की जनता कांग्रेस के साथ है.