टमाटर-प्याज की महंगे दामों से राहत, दिल्ली में अब इतने रुपये किलो में होगी बिक्री

टमाटर-प्याज की महंगे दामों से राहत, दिल्ली में अब इतने रुपये किलो में होगी बिक्री

Delhi News: टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने NCCF के माध्यम से दिल्ली-NCR में टमाटर 55 रुपये और प्याज 15 रुपये प्रति किलो बेचने का फैसला किया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली, अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 11:39 PM (IST)
Preferred Sources

सब्जियों की बढ़ती कीमत और टमाटर के चढ़ते दाम से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं और वे रसोई के बजट पर राशनिंग करने को मजबूर हो रहे हैं. इसी बीच, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दरों पर टमाटर और प्याज बेचने की घोषणा कर आम आदमी के पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ में कुछ राहत दी है.

सरकार ने एनसीएफ के माध्यम से टमाटर 55 रुपये प्रति किलो और प्याज 15 रुपये प्रति किलो के रियायती भाव पर बेचने की शुरुआत कर दी है. आइए जानते हैं प्याज और टमाटर को कहां कहां से सस्ते में खरीद सकते हैं.

न्यूनतम मुनाफे पर एनसीसीएफ बेच रहा टमाटर

एनसीसीएफ ने न्यूनतम मुनाफे पर टमाटर और प्याज को बाजार में बेचने की शुरुआत कर दी है. जिन्हें दिल्ली और गुरुग्राम के प्रमुख स्थानों जिनमें कृषि भवन, सीजीओ, आरके आश्रम, धौला कुआँ, सराय काले खाँ, उद्योग भवन, पटेल चौक, राजीव चौक शॉप-1, राजीव चौक शॉप-2, नेहरू प्लेस, मंगोलपुरी, सेक्टर 4 रोहिणी, सुल्तानपुरी, शास्त्री पार्क, बक्करवाला गाँव, पश्चिम विहार, मादीपुर, भजनपुरा, पटेल नगर, हर्ष विहार, गोकुलपुरी, तिमारपुर, पंजाबी बाग़, वजीरपुर, अशोक विहार, बुराड़ी, उत्तरांचल एन्क्लेव, दरियागंज, मॉडल टाउन, शालीमार बाग़, ओखला, 3 हरकेश नगर, गोविंदपुरी, 9 एमजी रोड, इफको चौक, ओल्ड गुड़गांव रेलवे रोड, सोहना रोड, सदर बाजार गुड़गांव, सेक्टर 10-ए गुड़गांव, उद्योग विहार गुड़गांव, सेक्टर 14 न्यू कॉलोनी, शीतला माता मंदिर गुड़गांव, और साइबर सिटी शामिल हैं, में स्थित आउटलेट्स से की जा रही है.

इसके अलावा, शहर के कई इलाकों में मोबाइल वैन और अस्थायी स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सुविधा पहुंच सके. सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना है.

खुदरा बाजार में 80 तक पहुंची टमाटर की कीमत

बताते चलें कि खुदरा बाजार और रेहड़ियों पर टमाटर की कीमतें 80 रुपये तक पहुंच चुकी हैं. बाजार में टमाटर की खुदरा कीमत 70 से 80 रुपये प्रति किलो है, जिसे खरीदने से पहले लोग एक बार जरूर सोच रहे हैं कि, क्या आज रसोई में टमाटर की जरूरत है. वहीं इन स्टॉल्स पर सस्ती कीमत पर बिक रही टमाटर के लिए लगी लंबी कतारों से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि, फिलहाल टमाटर आम आदमी के बजट से बाहर है, इसलिए वे लाइनों में लग कर सस्ते टमाटर को खरीदने में जरा भी परेशान नहीं हो रहे.

गौरतलब है कि, छठ पर्व के बाद हुई बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर समेत कई सब्जियों की फसलों पर बुरा असर पड़ा है और अभी दिल्ली में जो टमाटर बिक रहा है वह दूसरे राज्यों से आ रहा है, जहां भी पैदावार प्रभावित हुई है. इसलिए अभी मांग के अनुसार टमाटर की आवक नहीं है. उपर से दूसरे राज्यों से आने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी अधिक पड़ रहा है जिस कारण टमाटर की कीमत लगातार चढ़ रही है.

Published at : 20 Nov 2025 11:39 PM (IST)
