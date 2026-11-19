दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के साथ पॉल्यूशन जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजधानी के सभी 827 अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC) को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई.

इसके तहत प्रत्येक PUC सेंटर के संचालक को अपग्रेडेशन के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. पूरी योजना पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

जांच प्रक्रिया पर रहेगी CCTV की नजर

सरकार की योजना सिर्फ PUC केंद्रों में नए उपकरण लगाने तक सीमित नहीं है. सभी अधिकृत केंद्रों पर जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे. इसका मकसद प्रदूषण जांच के नाम पर होने वाली अनियमितताओं को रोकना और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, CCTV निगरानी से प्रॉक्सी गाड़ियों के जरिए फर्जी तरीके से PUC प्रमाणपत्र जारी करने जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. सरकार का मानना है कि जांच केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त होने से वाहनों के उत्सर्जन की निगरानी भी अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगी.

एक जैसे होंगे सभी PUC केंद्रों के मानक

योजना के तहत केंद्रों में जरूरी जांच उपकरणों के अलावा अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा. इनके लेआउट और साइनेज यानी सूचना पट्टों की व्यवस्था को एक समान किया जाएगा. सरकार चाहती है कि दिल्ली के सभी अधिकृत PUC केंद्र तय मानकों के अनुसार संचालित हों. इसके लिए मिलने वाली एक लाख रुपये की सहायता राशि का इस्तेमाल निर्धारित लेआउट तैयार करने और जरूरी सुविधाएं विकसित करने में ही किया जा सकेगा.

करीब 500 स्थानों पर संचालित हैं 827 केंद्र

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में करीब 500 स्थानों पर कुल 827 अधिकृत PUC सेंटर चल रहे हैं. इन केंद्रों पर पेट्रोल, CNG और डीजल से चलने वाले वाहनों के उत्सर्जन की जांच की जाती है. फिलहाल इन केंद्रों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में एकरूपता नहीं है. कहीं जांच उपकरणों की व्यवस्था अलग है, तो कहीं साइन बोर्ड और अन्य जरूरी सुविधाओं का स्तर अलग-अलग है.

CCTV कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से निगरानी भी चुनौतीपूर्ण बनी रहती है. इसी वजह से जांच प्रक्रिया में गड़बड़ी और गलत तरीके से प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आशंका बनी रहती है.

नई अपग्रेडेशन योजना को लेकर सरकार का क्या दावा?

सरकार का दावा है कि नई अपग्रेडेशन योजना से इन कमियों को दूर किया जा सकेगा और PUC केंद्रों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाया जा सकेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण दिल्ली सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक उपकरणों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है.

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