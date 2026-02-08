फरवरी का महीना प्रेमियों के लिए काफी खास होता है, इस महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है. दुनिया भर में लोग इस दिन अपने प्रियजनों को उपहार और सरप्राइज देकर उन्हें खास महसूस कराते हैं.



वैलेंटाइन डे से पहले पूरे सप्ताह को वैलेंटाइन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें वैलेंटाइन डे से पहले के सात दिन अलग-अलग डे के नाम से प्रेमी-प्रेमिका अपने खास के लिए प्यार, इमोशंस और केयर को जाहिर करते हैं. ये दिन हैं रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइन डे.



7 से 14 फरवरी तक मनाएं प्यार का सप्ताह

वेलेंटाइन डे का नाम संत वेलेंटाइन के नाम पर रखा गया है, जो एक कैथोलिक पादरी थे. रोमन राजा क्लॉडियस के आदेशों के खिलाफ जाकर ईसाई जोड़ों को शादी करने में मदद के आरोप में 14 फरवरी को ही उन्हें फांसी दी गयी थी. तभी से हर साल ये दिन प्रेमियों के लिए खास हो गया और उनके सम्मान में वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा.



वैलेंटाइन डे से पहले के सात दिन को लोग वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाते हैं, और अलग-अलग तरीकों के माध्यम से अपने प्रियजन से अपनी भावनाओं को जाहिर कर उसके खास होने का एहसास दिलाते हैं. आइए हम बताते हैं आपको की वैलेंटाइन वीक क्या है और किस दिन क्या खास होता है.

7 से 14 फरवरी तक मनाया जाता है वेलेंटाइन वीक

रोज डे: सबसे पहले 7 तारीख को रोज डे के साथ इस वेलेंटाइन वीक की शुरुआत होती है जिसमे सभी कपल्स एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपना प्यार जताते हैं, इसमें खास कर लाल गुलाब को महत्व दिया जाता है, और महकते गुलाब के फूल की तरह संबंधों के भी सदैव महकने की कामना की जाती है.



8 फरवरी- प्रपोज डे: रोज के बाद बारी आती है प्रपोज डे की, ये 8 फरवरी को मनाया जाता है, इस दिन खासकर लोग अपनी प्रेयसी/क्रश से अपने प्यार का इजहार करते हैं या जो पहले से कपल्स हैं वो एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं की उनका प्रेम पहले की तरह ही एकदम ताजा है, और वे हमेशा ही उनके लिए खास रहेंगे.



9 फरवरी- चॉकलेट डे: इस वीक के तीसरे दिन को चॉकलेट डे कहा जाता है, जोकि 9 फरवरी को मनाया जाता है, इस डे में प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को चॉकलेट भेंट करके अपना प्यार जताते हैं, और ऐसी कामना करते हैं की उनके रिश्ते में भी चॉकलेट जैसी मिठास बनी रहे.



10 फरवरी- टेडी डे: 10 फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है, इस दिन कपल्स खास तौर पर प्रेमी अपनी प्रेयसी को टेडी गिफ्ट करते हैं.



11 फरवरी- प्रॉमिस डे: 11 तारीख को प्रॉमिस डे मनाया जाता है, इस दिन सभी लोग अपने करीबियों को हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, और कभी एक दुसरे से झूठ न बोलने की कसमें खाते हैं.



12 फरवरी-हग डे: हग डे जोकि 12 फरवरी को मनाया जाता है इस दिन कपल्स एक-दूसरे से गले मिलकर अपना आभार, प्यार व्यक्त करते हैं, और बिना कुछ कहे ये जताते हैं की वे साथ-साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे.



13 फरवरी- किस डे: किस डे के दिन एक दूसरे से प्यार करने वाले सभी वर्गों के लोग अपना प्यार, भरोसा जताने के लिए एक दूसरे को माथे पर चूम कर ये दिन मानते हैं.



14 फरवरी- वैलेंटाइन डे: वैलेंटाइन डे: सभी दिनों के बाद सप्ताह के अंत में बारी आती है वेलेंटाइन डे की जोकि 14 फरवरी को मनाया जाता है. यह एक दिन काफी खास होता है और पूरे वैलेंटाइन वीक का मिलाजुला एहसास इस दिन देखने को मिलता है. इस दिन सभी प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से साथ का वादा करते हुए दुनिया भर का प्यार जताते हैं और हमेशा साथ रहने की दुआ करते हैं..और अपने प्रियजनों को उपहार और सरप्राइज देकर खास महसूस कराते हैं.



अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं, और वो आपके लिए दुनिया में सबसे खास हैं, तो आप भी मनाइए इस वैलेंटाइन वीक को और सरप्राइज दे कर उन्हें कराइये एहसास की वो हैं आपके लिए कितने खास.