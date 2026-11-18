दिल्ली-एनसीआर में ठंड का असर अब दिखाई देने लगा है. उत्तरी-पश्चिमी हवाओं और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण ठंड और ठिठुरन बढ़ने लगी है. हालांकि, उत्तर-पश्चिम भारत में कोई खास मौसमी हलचल नहीं फिलहाल नहीं है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान रात के तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. IMD की बुलेटिन के अनुसार, आज बुधवार (18 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11-13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

वहीं, इससे एक दिन पहले, मंगलवार (17 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री की गिरावट के साथ 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. इस दौरान शहर में नमी का स्तर 96 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज बुधवार (18 नवंबर) को दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने वाला है. सुबह के समय अगर आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से क्योंकि ज्यादातर इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाये रहने वाला है, जबकि कुछ इलाकों में कोहरा थोड़ा घना भी देखने को मिल सकता है. धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर सीधा असर पड़ेगा. वहीं, तापमान की बात करें तो शहर में ठिठुरन बढ़ने लगी है. सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आने की संभावना है. दिन के दौरान शहर में उत्तर- पश्चिम दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी.

इस हफ्ते ऐसा ही रहेगा मौसम

इस हफ्ते की बात करें तो 19 से 23 नवंबर के बीच भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहने वाला है. इस दौरान अधिकतम तापमान 2-26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11-14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. हालांकि, बारिश की कोई संभावना नहीं है.

पिछले 24 घंटों में गिरा न्यूनतम पारा

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 12-15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. इस दौरान दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी प्रति घंटा तक रही.

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