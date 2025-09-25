दिल्ली के वसंत कुंज में बने एक आश्रम का संचालक रहे स्वामी चैतन्यानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. दिल्ली के ही श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कई छात्राओं ने चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, देर रात छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और बातों का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, चैतन्यानंद पर यह आरोप भी है कि उसने छात्राओं की मार्कशीट से छेड़छाड़ कर उनपर अपनी बातें मनवाने का दबाव बनाया.

कॉलेज की एक दो नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा छात्राओं ने दावा किया है कि कथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की काली करतूतें बहुत समय से चल रही हैं. आरोप लगाने वालों में से एक पूर्व छात्रा और इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन हैं. सूत्रों के मुताबिक, सबसे पहले उन्होंने ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को खत और ईमेल भेजकर चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि स्वामी लंबे समय से लड़कियों और महिला स्टाफ के साथ गलत हरकतें कर रहा था.

रात-रात भर लड़कियों के पास आते थे मैसेज

इस मामले ने सबको चौंका दिया है. चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच तेज हुई और पुलिस ने करीब 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए.

छात्राओं ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद उन्हें व्हॉट्सएप पर मैसेज कर परेशान करता था. यह बात कई छात्राओं ने कही है कि उन्हें चैतन्यानंद की तरफ से रात-रात भर मैसेज आते थे. एक छात्रा ने बताया कि स्वामी ने उसे 'बेबी' कहकर बुलाया और उसका वीडियो बनाकर मजाक उड़ाया. इतना ही नहीं, 35 लड़कियों ने आरोप लगाया कि इसी साल जून में जब वे ऋषिकेश टूर पर गई थीं, तब स्वामी ने देर रात तक उन्हें परेशान किया था.

छात्राओं की मार्कशीट से करता था छेड़छाड़

पीड़ित लड़कियों ने कहा कि स्वामी उनके एग्जाम की मार्कशीट से छेड़छाड़ करता था और रिजल्ट खराब करने की धमकी देकर दबाव बनाता था. इससे पहले मार्च 2025 में उसने किसी पूजा के बहाने लड़कियों को अपने पास बुलाया था और वापसी के समय गाड़ी में उनके साथ छेड़छाड़ की थी.

चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज FIR में छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वह उनके करियर को लेकर दबाव बनाता था और उन्हें अपने मन के सारे काम करने को मजबूर करता था. FIR में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चैतन्यानंद जिन लड़कियों को परेशान करता था, उनमें से ज्यादातर पीड़ित लड़कियां गरीब परिवारों (EWS कैटेगरी) से आती हैं.

स्वामी पर साल 2009 से लगते आ रहे गंभीर आरोप

स्कॉलरशिप पर पढ़ रही एक 21 साल की छात्रा ने कहा कि स्वामी पहली मुलाकात से ही उसे गलत नजरों से देखता था. उसके मुताबिक, क्लास के बाद चैतन्यानंद ने बार-बार कहा, "बेबी, आई लव यू, तुम बहुत खूबसूरत हो." यह बात भी सामने आई है कि साल 2009 से अब तक स्वामी पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं. छेड़छाड़, फर्जीवाड़ा और गलत पहचान पत्र बनवाने तक के आरोप उसपर लगे हैं.

मामले में महिला टीचर्स भी फंसीं

छात्राओं का दावा है कि तीन सीनियर महिला टीचर्स ने भी लड़कियों पर दबाव डाला उन्होंने चैतन्यानंद के खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे किए हैं, वो सभी डिलीट कर दें. आरोप है कि कुछ महिला स्टाफ ने भी लड़कियों को मजबूर किया कि वे स्वामी की बात मानें.