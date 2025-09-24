हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSwami Chaitanyananda: अश्लील मैसेज और जबरन...स्वामी चैतन्यानंद का गंदा काम, जानें- कौन है?

Swami Chaitanyananda: अश्लील मैसेज और जबरन...स्वामी चैतन्यानंद का गंदा काम, जानें- कौन है?

Swami Chaitanyananda News: स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ 4 अगस्त को FIR हुई थी. एफआईआर में 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर अश्लील मैसेज भेजने और जबरन टच करने के आरोप लगाया था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: हसनैन | Updated at : 24 Sep 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है. आश्रम की काली हकीकत सामने आते ही हड़कंप मच गया. आश्रम में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने वहां हो रही गंदी हरकतों का राज पुलिस के सामने खोला है.

पीड़ित छात्राएं आश्रम में मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं और उन्होंने संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरसवति उर्फ पार्थसारथी पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं. फिलहाल स्वामी चैतन्यानंद फरार हो गया है.

पुलिस ने लग्जरी कार की जब्त

इस बीच आरोपी बाबा की एक लग्जरी कार मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. अब पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है. जगह-जगह दबिश डाल रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे पकड़ जा सके. चैतन्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली है.

स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ 4 अगस्त को FIR हुई थी. इसके बाद तहकीकात में पर्दाफाश हुआ है. एफआईआर में 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर लगाए गंभीर आरोप थे. अश्लील मैसेज भेजने और जबरन टच करने का आरोप लगाया था. छात्राओं ने बताया कि आरोपी की बात मानने के लिए दबाव डाला जाता था.

छात्राओं ने बताया कि कॉलेज की महिला फैकल्टी और वार्डन दबाव डालते थे. 32 छात्राओं से पूछताछ की गई, जिसमें 17 ने यौन शोषण की बात मानी. छात्राएं EWS स्कॉलरशिप पर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं.

पुलिस आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की तलाश में जुटी है. इस बीच कॉलेज के बेसमेंट से आरोपी की एक लग्जरी कार को जब्त किया गया है, जिस पर राजनयिक नंबर प्लेट 39 UN 1 लगी हुई थी. जांच में पता लगा कि ये नंबर प्लेट फर्जी है. स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती इस फर्जी नंबर प्लेट वाली कार का इस्तेमाल करता था.

कौन है चैतन्यानंद सरस्वती?

चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का प्रबंधक है. यह संस्थान AICTE से मान्यता प्राप्त है और यह संस्था शृंगेरी पीठके अधीन चल रही है, जिसका प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को नियुक्त किया गया था. FIR होते ही आश्रम प्रशासन ने फौरन पद से हटा दिया है.

स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर पहले भी मामले दर्ज हैं. 2009 और 2016 में दर्ज हुए थे, जो यौन शोषण के हैं. उनके खिलाफ साल 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद साल 2016 में भी चैतन्यानंद के खिलाफ वसंत कुंज में एक महिला से यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी. 

Published at : 24 Sep 2025 01:04 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Swami Chaitanyananda
