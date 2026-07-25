'एक मच्छऱ आदमी को...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे का चौंकाने वाला बयान

शिवसेना (उद्धव बाला साहब ठाकरे) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है. यशवंत फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए ठाकरे ने कहा- एक मच्छर आदमी को...

मुंबई में राज ठाकरे के साथ प्रेस वार्ता के दौरान उद्धव ने सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके और युवाओं का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि मैं अभिजीत दिपके को बधाई देता हूं. एकजुट युवाओं ने 'अहंकारी' सरकार को हराया और युवाओं ने देश को डर के माहौल से बाहर निकाला है.

पूर्व सीएम ने कहा कि यह सिर्फ़ इस्तीफ़े का मामला नहीं था. इन युवाओं ने देश को डर के साये से बाहर निकाला है. पिछले 12 सालों से सरकार लगातार लोगों पर दबाव बना रही थी.

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राज ठाकरे ने क्या कहा?

इस दौरान राज ठाकरे ने कहा कि रविवार को मुंबई में युवाओं को बधाई देने के लिए रैली होगी. राज ने कहा कि हम जेन जी और युवाओं के बहुत आभारी हैं. राज ने कहा कि हम दोनों हर उन स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वे अपनी जीत के लिए कल शिवाजी पार्क आएं. हम दोनों उन्हें बधाई देते हैं और हम दोनों हमेशा उनके साथ हैं. यह स्टूडेंट्स की जीत है! राज ने कहा कि आज ये हालात है कि किसान, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन सरकार जवाबदेह नहीं है.

राज ने कहा कि शिक्षक अगर छात्रों को मारता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आखिर उन पुलिसवालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन्होंने दिल्ली में छात्रों को मारा.

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