हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'

दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'

Shoaib Iqbal Resigns: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने इस्तीफा देने के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि आप दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 09 Nov 2025 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है. पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने AAP से इस्तीफा दे दिया है. शोएब के बेटे आले इकबाल 'आप' से मौजूदा विधायक हैं. शोएब इकबाल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निगम उपचुनाव में इलाके की सीट पर 'आप' ने आले इकबाल और शोएब इकबाल की मर्जी के बगैर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जिससे शोएब इकबाल नाराज हो गए और इस्तीफा देने का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं.

शोएब इकबाल ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और पार्टी की नीतियों से तंग आकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं. अब उनका आम आदमी पार्टी से कोई नाता नहीं है और कभी भी AAP से संबंध नहीं रहेगा.''

मटिया महल से 7 बार विधायक रहे शोएब इकबाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र के शोएब इकबाल सात बार विधायक रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में शोएब ने AAP टिकट पर मटिया महल से चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन 2025 के चुनावों के लिए पार्टी ने उनके बेटे आले इकबाल को टिकट दिया था और जीत भी हासिल की थी. शोएब इकबाल का कहना है कि एमसीडी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया.

AAP ने जारी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट

AAP ने रविवार (09 नवंबर) को दिल्ली में आगामी एमसीडी (MCD) उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. पार्टी ने अलग-अलग वार्डो से 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. बता दें कि दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर 30 नवंबर 2025 को उपचुनाव होने हैं. प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो गई है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है. वहीं 3 दिसबंर को उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Published at : 09 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Delhi News Shoaib Iqbal AAP
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
