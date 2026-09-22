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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, चचेरे भाई की है शादी

शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, चचेरे भाई की है शादी

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है. चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से राहत मिली है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 22 Sep 2026 03:37 PM (IST)
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दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी. कोर्ट ने शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम ज़मानत दी है. फरवरी 2020 में नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े यूएपीए मामले में शरजील इमाम जेल में बंद है. उसे इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को 2020 के दिल्ली दंगा मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी थी. दिल्ली पुलिस की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी. 

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दिल्ली पुलिस ने सुनवाई को स्थगित करने का किया था आग्रह

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने सोमवार को इस बारे में फैसला लिया. दिल्ली पुलिस की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से सुनवाई को स्थगित करने का आग्रह किया गया था.

शरजील इमाम को मार्च महीने में भी मिली थी अंतरिम जमानत

बता दें कि दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को इसी साल मार्च महीने में 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने शरजील को 20 मार्च से 30 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह अपने छोटे भाई की शादी में शामिल हो सके और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सके. 

कड़ी शर्तों के साथ मिली थी अंतरिम जमानत

इस दौरान जमानत कुछ कड़ी शर्तों के साथ दी गई थी. एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने शरजील को यह अस्थायी राहत देते हुए निर्देश दिया था कि वह 50,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करे. अदालत ने उन पर कुछ कड़ी पाबंदियां भी लगाई थीं, जिनमें अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान मीडिया से बातचीत करने की मनाही थी. साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई थी.

दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट

Published at : 22 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Sharjeel Imam DELHI NEWS
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