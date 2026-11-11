दिल्ली: सरकारी काम अटकाया तो अफसरों की खैर नहीं, सरकार हर दिन लगाएगी जुर्माना

दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में फाइलें लटकाना और लोगों को काम के लिए बार-बार चक्कर लगवाना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है. सरकारी काम तय समय पर पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को अब अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' (Right to Service Act) अधिसूचित कर दिया है.

नए कानून के तहत अगर कोई अधिकारी तय समय में सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो उस पर हर दिन 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा. जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है.

इस कानून का मकसद सरकारी कामकाज में देरी रोकना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है. सरकार चाहती है कि आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनका काम तय समय के भीतर पूरा हो.

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2011 के पुराने कानून की जगह लेगा नया अधिनियम

दिल्ली में नया अधिनियम साल 2011 में लागू पुराने कानून की जगह लेगा. इसके तहत सबसे पहले उन सरकारी सेवाओं की पहचान की जाएगी, जिन्हें कानून के दायरे में शामिल किया जाएगा. इसके बाद हर सेवा के लिए काम पूरा करने की अधिकतम समय-सीमा तय होगी.

मसलन, किसी सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र या दूसरी सेवा के लिए आवेदन करने पर संबंधित विभाग को निर्धारित समय के भीतर उसका निपटारा करना होगा. इसके लिए हर सेवा के साथ एक जिम्मेदार अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा. अगर आवेदन में देरी होती है तो यह पता लगाना आसान होगा कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है.

इस कानून का दायरा केवल दिल्ली सरकार के विभागों तक सीमित नहीं रहेगा. नगर निगम और दूसरी सरकारी संस्थाओं को भी इसके तहत शामिल किया जाएगा.

मोबाइल से मिलेगी फाइल की पूरी जानकारी

नए कानून में डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है. अब सरकारी सेवा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

हर आवेदन को एक विशिष्ट नंबर दिया जाएगा. इस नंबर की मदद से आवेदक अपने मोबाइल पर ही पता कर सकेंगे कि उनकी फाइल किस विभाग में है और फिलहाल किस अधिकारी के पास लंबित है. इसके साथ ही आवेदन के निपटारे की संभावित समय-सीमा की जानकारी भी ऑनलाइन मिलेगी.

विभागों को प्रत्येक आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और समय-समय पर उसे अपडेट करना पड़ेगा. अगर किसी अधिकारी को आवेदन खारिज करना है तो उसे इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी. यानी अब बिना कारण बताए किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा.

तय समय में काम नहीं हुआ तो अपने आप बनेगी अपील

नए अधिनियम में अपील की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है. आमतौर पर सरकारी काम में देरी होने पर लोगों को समझ नहीं आता कि शिकायत कहां और किस अधिकारी से करें. कई बार शिकायत दर्ज कराने के लिए भी उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं.

नई व्यवस्था में इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई है. अगर निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह अपने आप अपील में बदल जाएगा. इसके बाद मामला सीधे नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण तक पहुंचेगा.

हर विभाग में इस प्रक्रिया को संभालने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. प्राधिकरण को सामान्य तौर पर 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा. इससे लोगों को अपनी शिकायत के समाधान के लिए अनिश्चित समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

प्राधिकरण से आगे आयोग तक पहुंचेगा मामला

अगर नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण भी तय समय में मामले का निपटारा नहीं करता है तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा. आयोग को पूरे कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है.

आयोग सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा. इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने और सरकारी सेवाओं की व्यवस्था में सुधार के सुझाव देने का अधिकार भी उसके पास होगा. जरूरत पड़ने पर आयोग किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर उसकी जांच भी कर सकेगा.

अधिकारियों की जवाबदेही तय करना सरकार का मकसद

दिल्ली सरकार का दावा है कि इस नए कानून से सरकारी दफ्तरों में काम करने के तरीके में बदलाव आएगा. अब किसी आवेदन को बिना वजह लंबे समय तक लंबित रखना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा. तय समय में काम पूरा नहीं करने पर उन्हें आर्थिक जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है.

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सरकार की इस पहल का सीधा फायदा आम लोगों को मिलने की उम्मीद है. खासकर उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. हालांकि, इस कानून का वास्तविक असर इसके दायरे में शामिल होने वाली सेवाओं और उनके लिए तय की जाने वाली समय-सीमा पर निर्भर करेगा.