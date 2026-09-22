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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट

दिल्ली: कालकाजी मंदिर के पास नाबालिग से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट

नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर दर्शन के लिए गई थी. इसके बाद दोनों पार्क में बैठे थे जहां तीन आरोपी आए और खुद को पुलिस बताकर उन्हें धमकाने लगे. गैंगरेप के बाद आरोपी फरार हो गए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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दिल्ली में कालकाजी मंदिर के पास एक 17 साल की लड़की से गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. नाबालिग से गैंगरेप के तीन में से एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में पता लगा है कि आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर यह वारदात की. 

बताया जा रहा है कि पीड़िता सोमवार (21 सितंबर) की शाम करीब 7.00 बजे अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर पहुंची थी. मंदिर में दर्शन के बाद दोनों करीब 7:30 बजे पास के पार्क में गए थे. आरोप है कि पार्क में 25 से 30 साल की उम्र के तीन युवक पहुंचे. तीनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और दोनों को धमकाया.

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POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

एनकाउंटर में जिस आरोपी को पकड़ा गया है, उसका नाम आसिफ बताया जा रहा है. आरोपी आसिफ के पैर में गोली लगी है और वह पुलिस की गिरफ्त में है. बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है. इसके लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करेगी.

आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ पर गैंगरेप किया. शाम करीब 8:45 बजे पार्क से PCR कॉल मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए भेजा. POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों ने उसके दोस्त को बंधक बनाया और फिर तीनों ने उसका रेप किया.

सीसीटीवी खंगाल रही दिल्ली पुलिस

आरोपियों की पहचान के लिए पार्क और आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस आसपास मौजूद लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जांच जारी है. 

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Published at : 22 Sep 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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