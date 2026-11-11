ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में आज भी सांसों पर संकट, कई इलाकों में 400 के पार पहुंच सकता है AQI

दिल्ली-NCR में आज भी सांसों पर संकट, कई इलाकों में 400 के पार पहुंच सकता है AQI

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को भी लोगों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिलने जा रही. ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार जाने का अनुमान है. धुंध और कोहरे से दिक्कत और बढ़ेगी.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Nov 2026 06:46 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का असर दीपावली से कम होने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार को AQI बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान जताया गया है. कुछ जगह यह 380 के पार भी जा सकता है. IMD और एयर क्वालिटी फोरकास्ट के अनुसार 11 से 13 नवंबर हवा की कमजोर गति के कारण AQI में सुधार की संभावना बेहद कम है.

ग्रैप-2 लागू होने के बावजूद भी AQI में सुधार नहीं हो रहा है. आज भी AQI बेहद खराब रहने का अनुमान है जो कई इलाकों में 300 से 400 तक जा सकता है. इसके बाद बदले मौसम में धुंध और कोहरे से स्थिति और बिगड़ रही है. बारिश न होने से और दिक्कत बढ़ेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'
सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'उनका सफर काफी असाधारण रहा'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन
दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'
दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'

यह भी पढ़ें: सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'

बीते 24 घंटे का हाल 

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को CPCB के मुताबिक AQI 300-311 के बीच दर्ज हुआ, जोकि बेहद खराब है. कई जगह 380 - 400 तक पहुंच गया. हालांकि देर शाम AQI 299 दर्ज हुआ, लेकिन ये भी बेहद डेंजर जोन में है है. रात 9 बजे के आसपास AQI 304 रिकॉर्ड किया गया.

चांदनी चौक, पूसा, NSUT जाफरपुर इलाकों में AQI 380 से 395 तक दर्ज हुआ. इसका मुख्य कारण हवा में PM2.5 और PM10 कणों का होना है. नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी स्थिति यही रही.

आज का मौसम-बारिश की संभावना नहीं 

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच. हवा की रफतार 5 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. उधर 15 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. सुबह शाम धुंह और कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है, जो दिक्कत बढ़ा सकती है.

आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने और बारिश न होने से हवा में प्रदूषण कम नहीं होगा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी. लिहाजा घर से बाहर मास्क या फिर सुरक्षा उपाय लेकर ही बाहर निकलें.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS AQI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'इस देश और इसके डेवलपमेंट में...'
सौरव दास ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, 'उनका सफर काफी असाधारण रहा'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन
दिल्ली में बन रहा 11 KM लंबा छठ घाट, 12 नवंबर को BJP अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन
दिल्ली NCR
छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
छठ पर दिल्ली में रहेगी छुट्टी, 16 नवंबर को बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'
दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
‘अकेले पैन कार्ड और वोटर ID भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं’, गौहाटी HC का बड़ी टिप्पणी
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
'दर्दनाक सच', गांधी परिवार के वायरल Video पर कंगना रनौत का निशाना
क्रिकेट
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
'दोबारा होनी चाहिए 2018 बॉल टेंपरिंग विवाद की जांच', माइकल क्लार्क ने कर डाली बड़ी मांग
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
टीम इंडिया के लिए आई खुशखबरी, न्यूजीलैंड के लिए इस दिन रवाना होंगे ऋषभ पंत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget