दिल्ली-NCR में आज भी सांसों पर संकट, कई इलाकों में 400 के पार पहुंच सकता है AQI

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का असर दीपावली से कम होने का नाम नहीं ले रहा. बुधवार को AQI बेहद खराब श्रेणी में रहने का अनुमान जताया गया है. कुछ जगह यह 380 के पार भी जा सकता है. IMD और एयर क्वालिटी फोरकास्ट के अनुसार 11 से 13 नवंबर हवा की कमजोर गति के कारण AQI में सुधार की संभावना बेहद कम है.

ग्रैप-2 लागू होने के बावजूद भी AQI में सुधार नहीं हो रहा है. आज भी AQI बेहद खराब रहने का अनुमान है जो कई इलाकों में 300 से 400 तक जा सकता है. इसके बाद बदले मौसम में धुंध और कोहरे से स्थिति और बिगड़ रही है. बारिश न होने से और दिक्कत बढ़ेगी.

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बीते 24 घंटे का हाल

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को CPCB के मुताबिक AQI 300-311 के बीच दर्ज हुआ, जोकि बेहद खराब है. कई जगह 380 - 400 तक पहुंच गया. हालांकि देर शाम AQI 299 दर्ज हुआ, लेकिन ये भी बेहद डेंजर जोन में है है. रात 9 बजे के आसपास AQI 304 रिकॉर्ड किया गया.

चांदनी चौक, पूसा, NSUT जाफरपुर इलाकों में AQI 380 से 395 तक दर्ज हुआ. इसका मुख्य कारण हवा में PM2.5 और PM10 कणों का होना है. नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी स्थिति यही रही.

आज का मौसम-बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच. हवा की रफतार 5 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. उधर 15 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. सुबह शाम धुंह और कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है, जो दिक्कत बढ़ा सकती है.

आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होने और बारिश न होने से हवा में प्रदूषण कम नहीं होगा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी. लिहाजा घर से बाहर मास्क या फिर सुरक्षा उपाय लेकर ही बाहर निकलें.

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