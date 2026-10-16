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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'भीख में मिले देश से तुलना...', नेहा बोरा के बयान पर भड़के शाहनवाज हुसैन

'भीख में मिले देश से तुलना...', नेहा बोरा के बयान पर भड़के शाहनवाज हुसैन

बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नेहा बोरा से लेकर सैम पित्रोदा और सीजेपी के लहरा दो तिरंगा मार्च को लेकर विरोधियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और उनका पूरा इको सिस्टम है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 16 Oct 2026 02:36 PM (IST)
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आइसा अध्यक्ष की नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इन लोगों का असली निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. ये लोग भीख में मिले देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की तुलना कर भारत माता का अपमान कर रहे हैं. 

शाहनवाज हुसैन ने नेहा बोरा से लेकर सैम पित्रोदा और सीजेपी के लहरा दो तिरंगा मार्च को लेकर विरोधियों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और उनका पूरा इको सिस्टम है. वो बहाना चुनाव आयोग को बना रहा है लेकिन, असली निशाना नरेंद्र मोदी हैं. वो रिजीम बदलना चाहते हैं.  

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नेहा बोरा के बयान पर साधा निशाना

ये लाल झंडे वाले जिस विचारधारा को लेकर नेहा बोरा चलती हैं. राहुल गांधी ने अखिलेश यादव और डीके शिवकुमार और तेजस्वी यादव सबके आगे नेहा बोरा को खड़ा कर दिया और वो अति उत्साह में आ गई. क्या बयान दे रही है? भारत को बांग्लादेश समझ रही है. ये भारत है, इसमें लोकतंत्र की जड़ें इतनी मज़बूत है कि दुनिया की कोई ताक़त इसकी जड़ों को काट नहीं सकती. 

बीजेपी नेता ने कहा कि नेहा बोरा ने भारत की तुलना बांग्लादेश से करके भारत माता का अपमान किया है. ये भारत मां का अपमान है कि भीख में मिले हुए देशों से भारत की तुलना की जाए. भारत के लोकतंत्र की चर्चा तो पूरी दुनिया में होती है.

रिजीम बदलने को लेकर कही ये बात

प्रशांत भूषण के रिजीम बदलने वाले बयान पर पलटवार करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि "जिसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह अरविंद केजरीवाल ने निकाल कर फेंक दिया, अब वो बड़े गुस्से में बोल रहे हैं कि ये रिजीम बदलना चाहते हैं. मोहल्ले में दो आदमी बात सुनने को तैयार नहीं है और ये रेजीम बदलने की बात कर रहे हैं."

सैम पित्रोदा के बयान पर उन्होंने कहा कि पित्रौदा को अब अरब की ही याद आएगी. वहां तो राजाओं के ख़िलाफ़ माहौल था. यहां क्या माहौल है? अभी आईए यूपी के चुनाव में, पंजाब गुजरात के चुनाव में वहां पर पटक देंगे. सब जगह भगवा लहराने वाला है. ये लोग जान गए हैं चुनावी राजनीति वोट के ज़रिए नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते, इसलिए जानबूझकर अराजकता की भाषा बोल रहे हैं. ये सब अर्बन नक्सल हैं. 

तिरंगे की आड़ में बदनाम करने की साजिश

सीजेपी के लहरा दो तिरंगा मार्च को लेकर शाहनवाज ने कहा कि "इस देश के तिरंगे को कमज़ोर करने वाले, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के वाले, लोकतंत्र को मिटाने का सपना लेकर आए ये लोग, तिरंगे की आड़ में लोकतंत्र को कमज़ोर करके भारत को बदनाम नहीं कर सकते. देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी.

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 16 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Delhi -NCR News
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