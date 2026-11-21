विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर-4 स्थित डीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. बच्चा अपने दोस्तों के साथ छुपन-छुपाई खेल रहा था. इसी दौरान छिपने के लिए वह एक खुले बिजली ट्रांसफॉर्मर के पीछे पहुंच गया और करंट की चपेट में आ गया. परिवार में मातम पसरा हुआ है.

मृतक बच्चे की मां रिया कुमारी ने कहा, "उनका 10 साल का बच्चा खेलने गया और वहां पर छिप गया जिससे उसकी मौत हो गई." उन्होंने कहा, "यह बिजली विभाग और वहां पर गार्ड की जिम्मेदारी होती है, कोई भी वहां पर नहीं था. उन्हें न्याय चाहिए. दिल्ली सरकार की भी तरफ से कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं गया.

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ट्रांसफॉर्मर के करंट से मासूम मौत

लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण बच्चे को ट्रांसफॉर्मर प्लाईबोर्ड जैसा दिखाई दिया. वह उसे छिपने की जगह समझकर उसके पीछे चला गया, लेकिन वहां मौजूद खुले ट्रांसफॉर्मर में करंट की चपेट में आने से उसकी जान चली गई. हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस जगह पर लड़के की मौत हुई है, वहां बिजली का बॉक्स खुला ही रहता है. जबकि इस बिजली बॉक्स के सामने बच्चों का एक बड़ा स्कूल भी है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से हाई डेंसिटी वोल्टेज वाले बिजली बॉक्स को बंद भी नहीं किया गया है और इस बॉक्स ने एक 10 साल के बच्चे की जान ले ली.

मासूम की मौत पर लोगों में भारी आक्रोश

इलाके के लोगों का कहना है कि इस खतरनाक स्थिति के बावजूद ट्रांसफॉर्मर को सुरक्षित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया. मासूम की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों ने इस हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाही पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते ट्रांसफॉर्मर के आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो शायद मासूम की जान बच सकती थी.

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