राजधानी दिल्ली में शादियों के चलते रविवार (22 नवंबर) को कई सड़कों पर जाम का अलर्ट जारी किया गया है. इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. साथ कई रास्तों से बचकर जाने की सलाह दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार को साउथ दिल्ली में 22 शादियां हैं. दक्षिण दिल्ली में रविवार को एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बांध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड पर 22 से ज्यादा शादियां आयोजित की जानी हैं.

इन शादियों में करीब 10 हजार से ज्यादा मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही 4500 से ज्यादा वाहनों के आने की भी संभावना जताई गई है. इसी को देखते हुए पुलिस ने कई रास्तों पर रूट डायवर्ट कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए हैं. हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा, कई मार्गों पर जाम लगने की संभावना जताई गई है.

इन रास्तों पर लग सकता है जाम

शादियों के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर जाम लगने की आशंका जताई है. इनमें एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), 100 फुटा रोड, अणुव्रत मार्ग, अरबिंदो मार्ग, मंडी रोड, जोनापुर रोड, महरौली-गुरुग्राम रोड और महरौली-महिपालपुर रोड शामिल हैं. इसलिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन रास्तों की जगह दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा है.

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को दी यह सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा यात्रियों को सलाह दी गई है कि जहां तक ​​संभव हो इन सभी रास्तों को इस्तेमाल करने से बचें. समय और ईंधन बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अपनी यात्रा की योजना बनाएं और अतिरिक्त समय रखें.

वास्तविक समय में यातायात संबंधी अपडेट और वैकल्पिक मार्गों के लिए दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी लेने को कहा गया है. वहीं पुलिस ने शादी में आने वाले मेहमानों से भी अनुरोध किया है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही वाहन खड़ा करें और सड़क किनारे वाहन पार्क करने से बचें.

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