'मस्क के इशारे पर...', CJP के लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण सिंह

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस आंदोलन के लिए अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश में सुप्रीम को धमकाने कि ले मार्च किया गया. उन्होंने इस आंदोलन को देश का खिलाफ षडयंत्र बताया.

लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण

बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए सीजेपी के आंदोलन पर तीखी प्रतिक्रिया दी दावा किया ये आंदोलन एलन मस्क के इशारों पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि "अमेरिका का एक व्यापारी है एलन मस्क, ये आंदोलन उसी के इशारे पर हो रहा है. ये हमारे देश के ख़िलाफ बहुत बड़ा षडयंत्र है. अब इस देश की तुलना बांग्लादेश से हो रही हैं, पाकिस्तान से हो रही है."

बीजेपी नेता ने कहा कि "इस देश में पहली बार एक मार्च निकाला गया सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के नाम पर..ऐसा कभी नहीं हुआ. ये जो विदेशी लोग है जो व्यवसाय करना चाहते अपने शर्तों पर हमारे देश में व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं."

सीजेपी ने आज दिल्ली में बुलाया है मार्च

बता दें कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा मार्च' का ऐलान किया है. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान हैं. आम आदमी पार्टी ने भी इस मार्च का समर्थन किया है. वहीं वामपंथी छात्र संगठनों (AISA और SFI) के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे. सीजेपी ने अपने समर्थकों को आज शाम 5:00 बजे सेंट्रल पार्क में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने का आह्वान किया है.

सीजेपी के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है. पुलिस की ओर आसपास के इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. वहीं पुलिस ने आम लोगों से इस मार्च से दूर रहने की अपील की है. पुलिस ने नियमों का नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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