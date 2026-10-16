Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मस्क के इशारे पर...', CJP के लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण सिंह

'मस्क के इशारे पर...', CJP के लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण सिंह

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सीजेपी के लहरा दो तिरंगा मार्च पर तीखा हमला करते हुए इसका कनेक्शन एलन मस्क से जोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि ये सब उनके इशारे पर हो रहा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 16 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कैसरगंज सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस आंदोलन के लिए अमेरिकी व्यापारी एलन मस्क को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश में सुप्रीम को धमकाने कि ले मार्च किया गया. उन्होंने इस आंदोलन को देश का खिलाफ षडयंत्र बताया. 

लहरा दो तिरंगा मार्च पर भड़के बृजभूषण

बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए सीजेपी के आंदोलन पर तीखी प्रतिक्रिया दी दावा किया ये आंदोलन एलन मस्क के इशारों पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि "अमेरिका का एक व्यापारी है एलन मस्क, ये आंदोलन उसी के इशारे पर हो रहा है. ये हमारे देश के ख़िलाफ बहुत बड़ा षडयंत्र है. अब इस देश की तुलना बांग्लादेश से हो रही हैं, पाकिस्तान से हो रही है." 

बीजेपी नेता ने कहा कि "इस देश में पहली बार एक मार्च निकाला गया सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के नाम पर..ऐसा कभी नहीं हुआ. ये जो विदेशी लोग है जो व्यवसाय करना चाहते अपने शर्तों पर हमारे देश में व्यवसाय करना चाहते हैं वो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं." 

सीजेपी ने आज दिल्ली में बुलाया है मार्च

बता दें कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा मार्च' का ऐलान किया है. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान हैं. आम आदमी पार्टी ने भी इस मार्च का समर्थन किया है. वहीं वामपंथी छात्र संगठनों (AISA और SFI) के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे. सीजेपी ने अपने समर्थकों को आज शाम 5:00 बजे सेंट्रल पार्क में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुटने का आह्वान किया है. 

सीजेपी के मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से भी बड़े स्तर पर तैयारी की गई है. पुलिस की ओर आसपास के इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है. वहीं पुलिस ने आम लोगों से इस मार्च से दूर रहने की अपील की है. पुलिस ने नियमों का नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

UP में 12 नवंबर से फिर अपडेट होगी वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को फाइनल सूची, जानें शेड्यूल

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वेब सीरीज से आया नकली नोट बनाने का आइडिया, YouTube की मदद से छाप डाले 5.26 लाख रुपये
वेब सीरीज से आया नकली नोट बनाने का आइडिया, YouTube की मदद से छाप डाले 5.26 लाख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अम्बेडकरनगर: सपा बागी विधायक के फलाहार में जुटे भारी समर्थक, दिखाई सियासी ताकत
अम्बेडकरनगर: सपा बागी विधायक के फलाहार में जुटे भारी समर्थक, दिखाई सियासी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम तैयार हैं बस...' UP पंचायत चुनाव पर OP राजभर का बड़ा दावा, अखिलेश पर भी बोला हमला
'हम तैयार हैं बस...' UP पंचायत चुनाव पर OP राजभर का बड़ा दावा, अखिलेश पर भी बोला हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP की सौज झील बनी रामसर साइट्स, संख्या बढ़कर हुई 14'; CM योगी ने बताया गौरव का क्षण
UP की सौज झील बनी रामसर साइट्स, संख्या बढ़कर हुई 14'; CM योगी ने बताया गौरव का क्षण
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल
BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल
इंडिया
Lehra Do Tiranga March Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
क्रिकेट
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
पंजाब
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget