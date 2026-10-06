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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा

ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं. यह दावा SIR विवाद और उनके खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बीच आया है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Oct 2026 12:37 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनके सूत्रों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. उनके इस दावे के बाद चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.

सौरभ भारद्वाज ने जिस तारीख का जिक्र किया है, उसी 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

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सीजेपी लंबे समय से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सवाल उठाती रही है. पार्टी का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर रोक के बिना चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे.

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SIR को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल

दरअसल, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटे या जोड़े जा रहे हैं. हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को लेकर अपनी प्रक्रिया और नियमों का हवाला देता रहा है.

चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद का भी दावा

ये विवाद तब बढ़ा जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 10 महीनों में 14 ऐसे मौके आए, जब दो अन्य चुनाव आयुक्तों की राय ज्ञानेश कुमार से अलग थी. इसी को आधार बनाकर सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया है.

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सीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग में फैसलों को लेकर अगर मतभेद सामने आ रहे हैं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. पार्टी की मांग है कि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें और SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वहीं, सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे वाले दावे ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है. 

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 06 Oct 2026 12:37 PM (IST)
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