ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले देंगे इस्तीफा? सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है. सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनके सूत्रों के मुताबिक ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. उनके इस दावे के बाद चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है.

सौरभ भारद्वाज ने जिस तारीख का जिक्र किया है, उसी 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

सीजेपी लंबे समय से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सवाल उठाती रही है. पार्टी का कहना है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर पर रोक के बिना चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल बने रहेंगे.

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My source says Gyanesh Kumar can resign before 10th Oct — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 6, 2026

SIR को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा सवाल

दरअसल, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान गलत तरीके से वोटर्स के नाम काटे या जोड़े जा रहे हैं. हालांकि, चुनाव आयोग इन आरोपों को लेकर अपनी प्रक्रिया और नियमों का हवाला देता रहा है.

चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद का भी दावा

ये विवाद तब बढ़ा जब एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 10 महीनों में 14 ऐसे मौके आए, जब दो अन्य चुनाव आयुक्तों की राय ज्ञानेश कुमार से अलग थी. इसी को आधार बनाकर सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर मनमानी करने का आरोप लगाया है.

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सीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग में फैसलों को लेकर अगर मतभेद सामने आ रहे हैं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. पार्टी की मांग है कि ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें और SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए. वहीं, सौरभ भारद्वाज के इस्तीफे वाले दावे ने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है.