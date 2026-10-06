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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट

जंतर-मंतर के 17 प्रदर्शनकार्यों को जमानत, कोर्ट ने DCP से मांगी रिपोर्ट

पटियाला हाउस कोर्ट ने वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे और उसकी कवरेज के दौरान गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को जमानत दे दी है. मामला संसद मार्ग थाने में दर्ज FIR नंबर 108/2026 से जुड़ा है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 06 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला संसद मार्ग थाने में दर्ज FIR नंबर 108/2026 से जुड़ा है. इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों में स्वतंत्र पत्रकार और छात्र शामिल हैं, जो वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन और उसकी कवरेज कर रहे थे.

पुलिस ने अदालत के सामने सभी आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. हालांकि, आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस की इस मांग का विरोध किया. बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सजा सात साल से कम है. साथ ही, गिरफ्तारी के आधार में किसी भी आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका को स्पष्ट नहीं किया गया है.

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कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 हजार के जमानती बॉन्ड पर दी जमानत 

बचाव पक्ष के वकीलों ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ आरोपियों को चोटें आई थीं, लेकिन उन्हें तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई. अदालत को यह भी बताया गया कि दो आरोपियों ने थाने में हिरासत के दौरान मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को 15 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दी है. इनमें चार महिला आरोपियों को व्यक्तिगत मुचलके पर तत्काल रिहा कर दिया गया, जबकि बाकी 13 आरोपियों की रिहाई जमानतदार पेश करने के बाद होगी.

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थाना संसद मार्ग के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश

अदालत ने DCP नई दिल्ली से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है. साथ ही, थाना संसद मार्ग के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने घायल आरोपियों को आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने को भी कहा है.

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Published at : 06 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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