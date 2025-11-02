दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के फैसले को लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार मोहल्ला क्लीनिक बंद कर रही है, जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए. AAP नेता ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार दिल्ली के लोगों से कहा था कि अगर ये लोग आए तो एक-एक करके आपकी सारी सहूलियतें बंद कर देंगे. ये सच साबित हुआ और बीजेपी के बड़े-बड़े नेता झूठे निकले.

सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''एक समय था जहां सरकारें अपने कर्मचारियों को बोनस देती थी. दिवाली के दिन बोनस मिलता था. मां-बाप बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाते थे. पिताजी ले जाते थे, एक ही थान में भाई-बहन सभी के शर्ट, स्कर्ट सब बनता था. मिठाइयां बांटी जाती थी, खुशियां होती थी और लोग नया सामान खरीदते थे. मगर BJP की ऐसी मनहूस सरकार दिल्ली में आई है कि उन्होंने दिवाली के समय में मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है.''

'170 और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही बीजेपी सरकार'

उन्होंने आगे कहा, ''पहले अगस्त के समय में इन्होंने करीब 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए और उसके बाद अब इन्होंने 170 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला लिया है. ये तब हुआ है जब पहले सरकार चोरी छिपे सीडीएमओ फोन करके मोहल्ला क्लिनिक के लोगों को नौकरी से निकाल रहे थे. एमटीएस को फोन आया, अच्छा कल से नहीं आना है.''

'200 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने से सैकड़ों लोग बेरोजगार'

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा, ''200 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आपने पहले तो सैकड़ो लोगों को बेरोजगार कर दिया. जब बीजेपी दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने बार-बार दिल्ली वालों को कहा कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो एक-एक करके आपकी सारी सहूलियतें बंद करेंगे. उस वक्त ये लोग कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होंगे.''

उन्होंने ये भी कहा, ''गृहमंत्री अमित शाह जी रोज कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, वहां पर उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि आपने गरीब पूर्वांचलियों से जो वादा किया था वो तो झूठा निकला. सीएम रेखा गुप्ता से भी कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे कैसे चलेगा.''