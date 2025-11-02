हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमेरी दिल्ली-मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर

मेरी दिल्ली-मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुईं CM रेखा गुप्ता, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर

Delhi news: लाल क़िले में ‘मेरी दिल्ली, मेरा देश’ कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली एकता, आत्मबल और विकास की प्रतीक है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 02 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल क़िले में शनिवार शाम “मेरी दिल्ली, मेरा देश” नाम से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुआ. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने एक साथ मंच साझा करते हुए “एक भारत, आत्मनिर्भर भारत” के संकल्प को दोहराया. यह आयोजन 1 नवंबर को दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया.

कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, कपिल मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार, विद्यार्थी और हजारों दर्शक मौजूद रहे. शाम को लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और हेरिटेज वॉक ने पूरे माहौल को रोशनी, संगीत और देशभक्ति से भर दिया. पंजाब के भांगड़ा, केरल के मोहिनीयट्टम और कर्नाटक के यक्षगान जैसे पारंपरिक नृत्यों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं प्रसिद्ध गायक बी प्राक के लाइव कॉन्सर्ट ने समूचे लाल क़िले को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा किया विज़न

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं, बल्कि संघर्ष, पुनर्निर्माण और आत्मबल का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दिल्ली ने इतिहास में कई बार कठिनाइयां झेलीं लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई. मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि अब हमें मिलकर दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है. हमें राजधानी से प्रेम करना होगा और गर्व से कहना होगा - ‘मेरी दिल्ली, मेरा देश.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की ताकत उसकी विविधता में है. यहां हर राज्य, हर संस्कृति और हर भाषा के लोग रहते हैं, और यही इस शहर की असली पहचान है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी को स्वच्छ, हरित, विकसित और सशक्त बनाना है. उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने शहर को साफ रखने, पेड़ लगाने और नियमों का पालन करने में भागीदारी निभाएं.

एकता, जिम्मेदारी और गर्व का प्रतीक

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि “उनकी एकता की भावना आज भी भारत की ताकत है.” मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली में हर राज्य का राज्य दिवस पूरे जोश और भव्यता से मनाया जाएगा ताकि यह शहर “मिनी इंडिया” की पहचान को और मजबूत करे.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लाल क़िला न केवल स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि यह उन लाखों शरणार्थियों के आंसुओं और संघर्षों का भी गवाह है जिन्होंने विभाजन के बाद दिल्ली में नया जीवन पाया. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि “मेरी दिल्ली, मेरा देश” केवल एक नारा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और गर्व का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हर नागरिक जब अपने हिस्से का योगदान देगा, तभी दिल्ली सचमुच “देश की राजधानी” होने के अर्थ को पूरा करेगी.

और पढ़ें

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
Red Fort Vinai KUmar Saxena DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: Satna में सांसद के थप्पड़ कांड पर सियासत गरम | Ganesh Singh
बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
64 की उम्र में भी कैसे खुद को फिट रखते हैं सुनील शेट्टी, जानें डायट सीक्रेट
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
यूटिलिटी
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
ट्रेंडिंग
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
Video: कभी देखी है नोटों की इतनी लंबी माला? दूल्हे की वीडियो देख बोले लोग- अंबानी का रिश्तेदार है क्या
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget