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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRTMC की बागी सयानी घोष का नाम लेकर संजय सिंह बोले, 'अब तो काबा-मदीना गाने वाले को...'

TMC की बागी सयानी घोष का नाम लेकर संजय सिंह बोले, 'अब तो काबा-मदीना गाने वाले को...'

Sanjay Singh News: आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि काबा-मदीना गाने वाले को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है. अब कार्यकर्ता क्या करेंगे जो उन्हें पहले गाली देते थे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 04:03 PM (IST)
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ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में हुई हालिया टूट पर आप के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है. इन्होंने टीएमसी तोड़ दी. सयानी घोष, युसुफ पठान और कुछ और मुस्लिम सांसद को लेकर गए हैं. उन्हीं मुस्लिम सांसदों को भाजपाई गालियां देते थे.

'भाजपा वाले सयानी घोष का जिंदाबाद-जिंदाबाद करेंगे'

लखनऊ में मीडिया से शुक्रवार (19 जून) को बातचीत में उन्होंने कहा, "जैसे ही सयानी घोष ने गाना गाया काबा मदीना का बाबा तुरंत दूसरे दिन हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गए. बाबा ने कहा कि भारत की धरती पर काबा मदीना नहीं बनने देंगे. अब क्या हो गया? अब तो काबा-मदीना गाने वाले को अपने साथ ले रहे हो. इनका एक नेता बोलता है कि सयानी घोष का जो सिर काटकर लाएगा उसको एक करोड़ रुपये देंगे. अब क्या हो गया? अब उसकी जिंदाबाद लगानी पड़ेगी. अब भाजपा वाले मफलर पहन कर सयानी घोष का जिंदाबाद-जिंदाबाद करेंगे. मुझे तो ज्यादा तरस कार्यकर्ताओं पर आती है जो गालियां देते रहते हैं."

इसके आगे उन्होंने कहा, "मैं बार-बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे क्राइटेरिया तोड़ दिए हैं. गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, बलात्कारी हो, डकैत हो भाजपा में चले जाओ सब ठीक ठाक है. अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है. ओसामा बिन लादेन मर चुका है तो उसके चांस खत्म हो गया है."

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शिवसेना (UBT) में टूट पर क्या बोले संजय सिंह?

उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई टूट पर उन्होंने कहा, "अब उनके सांसद तोड़कर ले जा रहे हैं. तुम्हारे पास ईडी, सीबीआई तो हर पार्टी तोड़ रहे हो. ये वक्त तुम्हारे साथ भी आएगा. आज आय कल आए लेकिन कभी न कभी तो आएगा. फिर तुम्हारी पार्टी भी टूटेगी."

राम मंदिर चढ़ावा वाले में की गिरफ्तारी की मांग

राम मंदिर चढ़ावा मामले में उन्होंने कहा कि एसआईटी एक झुनझुना है. उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है. उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने की मांग की और आरोप लगाया कि ये ट्रस्ट भ्रष्ट है.  

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 19 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Yusuf Pathan Saayoni Ghosh DELHI NEWS
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