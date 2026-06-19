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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD का बड़ा फैसला: 41 सफाई कर्मचारी हुए पक्के, 5750 कर्मियों की सूची जारी

MCD का बड़ा फैसला: 41 सफाई कर्मचारी हुए पक्के, 5750 कर्मियों की सूची जारी

MCD News: हर्ष मल्होत्रा ने घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम अगले एक साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से करीब 9345 कर्मचारियों को नियमित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इससे कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 19 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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दिल्ली नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित एक समारोह में 41 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र सौंपे गए. 

इसके साथ ही 5,750 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची भी जारी की गई, जिन्हें भविष्य में नियमित किए जाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान 109 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए.

केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में 41 सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से दिल्लीवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराते हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना निगम की प्राथमिकता है.

यह भी पढ़ें: Delhi News: गृह मंत्री का नारायणा फायर स्टेशन पर औचक निरीक्षण, खामियों पर अधिकारियों की लगाई क्लास

5750 कर्मचारियों के नियमितीकरण की राह हुई आसान

समारोह के दौरान 5750 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची जारी की गई. माना जा रहा है कि यह कदम हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को गति देगा और उन्हें भविष्य में स्थायी नौकरी का लाभ मिल सकेगा.

हर्ष मल्होत्रा ने घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम अगले एक साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से करीब 9345 कर्मचारियों को नियमित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने कहा कि निगम का प्रयास है कि कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक अस्थायी स्थिति में न रहे.

मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी मिला सहारा

कार्यक्रम में 109 दिवंगत सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. केंद्रीय राज्यमंत्री मल्होत्रा ने बताया कि अप्रैल 2025 से अब तक 791 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है.

नियमितीकरण से बढ़ेगी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा

अपने संबोधन में हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व हमेशा से सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए खड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए भी लगातार प्रयास किए गए और आगे भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि स्थायी नियुक्ति मिलने से कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर भविष्य का भरोसा मिलेगा. इससे उनके परिवारों को भी आर्थिक मजबूती और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा.

सफाई कर्मचारियों के सम्मान का प्रतीक है यह फैसला

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन सफाई कर्मचारियों के सम्मान का प्रतीक है जो वर्षों से शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

समारोह में मौजूद रहे कई वरिष्ठ अधिकारी

कार्यक्रम में उप महापौर डॉ. मोनिका पंत, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा, डिप्टी चेयरमैन सुंदर सिंह, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर, डिप्टी चेयरमैन धर्मवीर सिंह और निगमायुक्त संजीव खिरवार सहित निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने इसे सफाई कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल बताया.

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Published at : 19 Jun 2026 08:05 AM (IST)
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