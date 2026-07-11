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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: 11 वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए BJP पार्षदों ने भरे नामांकन, स्थायी समिति के लिए भी दाखिल हुए पर्चे

Delhi News: 11 वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए BJP पार्षदों ने भरे नामांकन, स्थायी समिति के लिए भी दाखिल हुए पर्चे

Delhi News In Hindi: दिल्ली ननि में 11 वार्ड कमेटियों के चुनाव और स्थायी समिति के क्षेत्रीय सदस्यों के लिए भाजपा पार्षदों ने नामांकन जमा किए. महापौर प्रवेश ने कहा- कमेटियों से विकास को गति मिलेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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दिल्ली नगर निगम में वार्ड कमेटियों के गठन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. शुक्रवार को महापौर प्रवेश वाही की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने 11 वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. इस दौरान स्थायी समिति के क्षेत्रीय सदस्यों के लिए भी भाजपा पार्षदों ने नामांकन जमा किए. कार्यक्रम में निगम के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्षद मौजूद रहे.
 
निगम मुख्यालय में आयोजित नामांकन प्रक्रिया के दौरान महापौर प्रवेश वाही के साथ उप महापौर डॉ. मोनिका पंत, स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा, नेता सदन जय भगवान यादव तथा भाजपा के कई पार्षद मौजूद रहे. इस दौरान 11 वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए भाजपा पार्षदों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए.
 
 
इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के भाजपा में विलय का किया जिक्र
 
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विकास कार्यों से प्रभावित होकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का फैसला किया है. उनके अनुसार इस राजनीतिक घटनाक्रम से कुछ क्षेत्रों की वार्ड कमेटियों में भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी. उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी समिति में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए भाजपा के पांच पार्षदों ने भी नामांकन दाखिल किया है.
 
पिछले कार्यकाल में नहीं बन सकीं वार्ड कमेटियां
 
प्रवेश वाही ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में न तो स्थायी समिति का गठन हो सका और न ही वार्ड कमेटियों का गठन किया गया, जिससे कई विकास कार्य प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के कारण विकास कार्यों में तेजी आई है और नगर निगम की कार्यप्रणाली भी गति पकड़ रही है.
 
महापौर ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में पार्षदों को पार्षद निधि का भुगतान किया जा रहा है, जिससे विभिन्न वार्डों में स्थानीय विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. उनका कहना है कि इसका लाभ सीधे नागरिकों को मिल रहा है.

 
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम को अधिक प्रभावी और नागरिक हितैषी बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि निगम बेहतर नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वच्छ एवं हरित दिल्ली के लक्ष्य को साकार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं.
 
बता दें कि 12 वार्ड कमेटियों के चुनाव की नामांकन करने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, 15 जुलाई को मतदान होगा. भाजपा और आप ने 11-11 कमिटियों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 10 जोन में सीधी टक्कर और 2 में निर्विरोध जीत तय है.
 

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 11:00 AM (IST)
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