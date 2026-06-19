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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNew Delhi News: मालवीय नगर अग्निकांड के नायक रोहित को सम्मान, CM रेखा गुप्ता ने दिए 5 लाख और मुफ्त इलाज का भरोसा

New Delhi News: मालवीय नगर अग्निकांड के नायक रोहित को सम्मान, CM रेखा गुप्ता ने दिए 5 लाख और मुफ्त इलाज का भरोसा

CM Rekha Gupta: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि संकट की घड़ी में रोहित ने जिस साहस, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया, वह समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 19 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने विशेष सम्मान दिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित के परिवार को तत्काल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ यह भी घोषणा की है कि उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने रोहित को एक भावनात्मक पत्र भेजकर उनके साहस की सराहना की और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं.

मुख्यमंत्री ने परिवार के प्रति जताई संवेदना

मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए पत्र में रोहित के घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी रोहित ने धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखी. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में दिल्ली सरकार रोहित और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने रोहित के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनका साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा.

डीएम पहुंचे घर, परिवार को सौंपा सहायता राशि का चेक

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पश्चिमी दिल्ली के जिलाधिकारी ने रोहित के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की. इस दौरान 5 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा गया. प्रशासन की ओर से परिवार को भरोसा दिलाया गया कि उपचार और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

3 जून को दिखाई थी अदम्य बहादुरी

3 जून को मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई थी. उस समय रोहित मुखिया रेस्टोरेंट के किचन में ड्यूटी कर रहे थे. आग फैलते ही उन्होंने सबसे पहले अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया. उनके गांव के दो साथी भवन की पहली मंजिल पर फंसे हुए थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए रोहित बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाने के लिए ऊपर पहुंच गए.

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कई जिंदगियां बचाकर बने प्रेरणा की मिसाल

अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने वाले रोहित मुखिया की बहादुरी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने संदेश में कहा कि रोहित ने कर्तव्य और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है, जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

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Published at : 19 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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