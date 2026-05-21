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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCockroach Jatnta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, 'इसके सिंबल के पीछे...'

Cockroach Jatnta Party: कॉकरोच जनता पार्टी पर योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, 'इसके सिंबल के पीछे...'

Cockroach Jatnta Party News: जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया. उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर इसे फॉलो करने की अपील की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 May 2026 04:50 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर योगेंद्र यादव ने कहा कि जो सरकार चुटकुला नहीं सह पा रही, इसका मतलब है कि वो खुद एक चुटकुला है. कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर पर सरकार ने जो बैन लगाया है, उससे एक बात साफ है कि ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हों, अंदर से खोखले हैं. घबराए हुए हैं. ये एक मोमेंट है. कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, युवतियां हैं, उनका गुस्सा है. आज हमारी एक ही ड्यूटी है कि उनके साथ खड़े हों. 

योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें. उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी शुरुआत है. बस एक ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी हरकत न हो जिससे सरकार को मौका मिले. सरकार बहाने की तलाश में होगी. हमें वो बहाना नहीं देना है. 

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'कॉकरोच इज बैक' नाम से नया हैंडल

पिछले हफ्ते शुरू हुए व्यंग्यात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'कॉकरोच जनता पार्टी' का X अकाउंट गुरुवार (21 मई) को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया. इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. इसके तुरंत बाद, 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल बनाया गया. 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि यह सरकार की बड़ी गलती है. 

दीपके ने आगे कहा, "मैंने अब X पर 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया अकाउंट शुरू किया है. टीम इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी. दोपहर 3:40 बजे, शुरू होने के एक घंटे से कुछ अधिक समय बाद, 'कॉकरोच इज बैक' X हैंडल के 16,800 फॉलोअर्स हो गए थे.'' दीपके के अनुसार, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के X पर 201,000 फॉलोअर्स थे. 

चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी

यह अकाउंट भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा एक वकील को फटकार लगाते समय परजीवियों और कॉकरोच का इस्तेमाल करने के विवाद के बाद अस्तित्व में आया. हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उनकी टिप्पणी खासकर फर्जी और फर्जी डिग्रियों के माध्यम से लॉ पेशे में एंट्री करने वाले लोगों के लिए थी. 

चीफ जस्टिस की टिप्पणी के एक दिन बाद, 15 मई को, कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई. यह पार्टी तेजी से वायरल हो गई और राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और बड़ी संख्या में युवा और बुजुर्गों के सोशल मीडिया यूजर्स का समर्थन प्राप्त किया. गुरुवार को भारत में X अकाउंट बंद हो गया, लेकिन प्लेटफॉर्म का इंस्टाग्राम पेज अभी भी सक्रिय है और इसके करीब 143 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है.

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Published at : 21 May 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Yogendra Yadav DELHI NEWS Cockroach Jatnta Party
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