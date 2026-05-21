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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबीजेपी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं

बीजेपी नेता राघव चड्ढा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कहा- यह प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं

Raghav Chadha News: दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले और बीजेपी में जाने की आलोचना हो रही है. प्रथम दृष्टया इसमें व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 May 2026 03:38 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और कहा कि राघव चड्ढा के व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता. उनकी आलोचना उनके राजनीतिक फैसले को लेकर और बीजेपी में जाने को लेकर की जा रही है. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री को हटाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने कहा कि 'व्यक्तित्व अधिकारों का कमर्शियल इस्तेमाल' और 'आलोचना' करने में अंतर है.

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हाई कोर्ट ने किया आरके लक्ष्मण के कार्टून का जिक्र 

दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले और बीजेपी में जाने की आलोचना हो रही है. प्रथम दृष्टया इसमें व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं बनता. कोर्ट ने कहा निस्संदेह आज़ादी के समय से ही हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते आए हैं. उस दौर में शायद सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था, जितना आज हो चुका है.

जानकारी के लिए बता दें कि राघव चड्ढा की याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एआई-जनरेटेड डीपफेक, छेड़छाड़ वाले वीडियो, फैब्रिकेटेड भाषण और भ्रामक सामग्री को हटाने की मांग की गई है.

कोर्ट ने राघव चड्ढा से पार्टी बदलना एक सार्वजनिक फैसला है, व्यक्तिगत नहीं. अदालत ने AI से बने वीडियो पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इन वीडियो पर आपत्ति है, तो विशेष याचिका दाखिल करें. व्यापक रूप से रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती. 

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राघव चड्ढा की याचिका में क्या है?

बता दें राघव चड्ढा की ओर से अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें उनके व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों (Personality and Publicity Rights) का हवाला देते हुए अज्ञात उल्लंघनकर्ताओं और सोशल मीडिया/इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स, जिनमें Meta, X और Google शामिल हैं, को पक्षकार बनाया गया है.

याचिका में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे फर्जी, एआई-जनरेटेड और डीपफेक कंटेंट को तत्काल हटाने और ब्लॉक करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि संबंधित सामग्री दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राघव चड्ढा की प्रतिष्ठा व व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तकनीक का अनधिकृत इस्तेमाल कर छेड़छाड़ की गई सामग्री तैयार करना और प्रसारित करना न केवल कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे अपूरणीय प्रतिष्ठात्मक क्षति भी हो रही है.

Published at : 21 May 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS Raghav Chadha 
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