हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी राहत, मेट्रो फेज-IV के लिए तीन नए कॉरिडोर का फंड जारी

दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी राहत, मेट्रो फेज-IV के लिए तीन नए कॉरिडोर का फंड जारी

Delhi Metro News: इन तीनों कॉरिडोर के शुरू होने से North, Central, South Delhi और NCR के कई इलाकों की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी. सरकार ने इसके लिए फंड जारी कर दिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Jan 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण से अब राहत मिलने जा रही है. दिल्ली सरकार ने Metro Phase-IV के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है. इस फैसले से राजधानी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान बन सकेगी.

दिल्ली सरकार का यह फैसला केवल मेट्रो विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच को भी मजबूत करता है. नए मेट्रो कॉरिडोर से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे जाम और वायु प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है. बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीधा मतलब है साफ हवा और अधिक व्यवस्थित शहरी जीवन. 

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो विस्तार को दिल्ली के भविष्य के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि मेट्रो का यह विस्तार राजधानी को आने वाली जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और मजबूत बनाएगा. सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Metro Phase-IV के तहत इन कॉरिडोर को मंजूरी

Delhi Metro Phase-IV के अंतर्गत तीन अहम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत G-Block तक होगा, जिसकी लंबाई 8.3 किलोमीटर होगी और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. 

दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.3 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 10 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड स्टेशन होगा. तीसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर रिठाला से कुंडली तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 26.4 किलोमीटर होगी और इसमें 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

कनेक्टिविटी को मिलेगा नया बूस्ट

इन तीनों कॉरिडोर के शुरू होने से North, Central, South Delhi और NCR के कई इलाकों की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी. कुल मिलाकर करीब 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नई ताकत देगा. इससे रोजाना लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

परियोजना पर कितना होगा खर्च

Metro Phase-IV की इन परियोजनाओं पर कुल 14,630.80 करोड़  रुपये की लागत आएगी. इसमें दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 3,386.18 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. यह निवेश राजधानी के भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

आम जनता को क्या होगा फायदा

नए मेट्रो कॉरिडोर से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी. सबसे अहम फायदा समय की बचत के रूप में सामने आएगा, क्योंकि लंबी दूरी कम समय में तय हो सकेगी.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview
Seher Hone Ko Hai: 💖निकाह से पहले वापस आई Sehar, फुफिजान की हालत खराब #sbs
BJP President News: ताजपोशी से पहले Nitin Nabin पर कांग्रेस का बड़ा तंज! | BJP | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
ट्रेंडिंग
Video: पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
हेल्थ
Eggshell Calcium: सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
Embed widget