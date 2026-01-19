दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण से मिलेगी राहत, मेट्रो फेज-IV के लिए तीन नए कॉरिडोर का फंड जारी

दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण से अब राहत मिलने जा रही है. दिल्ली सरकार ने Metro Phase-IV के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है. इस फैसले से राजधानी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान बन सकेगी.

दिल्ली सरकार का यह फैसला केवल मेट्रो विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच को भी मजबूत करता है. नए मेट्रो कॉरिडोर से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे जाम और वायु प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद है. बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीधा मतलब है साफ हवा और अधिक व्यवस्थित शहरी जीवन.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो विस्तार को दिल्ली के भविष्य के लिए जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि मेट्रो का यह विस्तार राजधानी को आने वाली जरूरतों के अनुरूप आधुनिक और मजबूत बनाएगा. सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Metro Phase-IV के तहत इन कॉरिडोर को मंजूरी

Delhi Metro Phase-IV के अंतर्गत तीन अहम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. पहला कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत G-Block तक होगा, जिसकी लंबाई 8.3 किलोमीटर होगी और इसमें 8 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे.

दूसरा कॉरिडोर इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.3 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 10 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड स्टेशन होगा. तीसरा और सबसे लंबा कॉरिडोर रिठाला से कुंडली तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 26.4 किलोमीटर होगी और इसमें 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

कनेक्टिविटी को मिलेगा नया बूस्ट

इन तीनों कॉरिडोर के शुरू होने से North, Central, South Delhi और NCR के कई इलाकों की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी. कुल मिलाकर करीब 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नई ताकत देगा. इससे रोजाना लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

परियोजना पर कितना होगा खर्च

Metro Phase-IV की इन परियोजनाओं पर कुल 14,630.80 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसमें दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के 3,386.18 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है. यह निवेश राजधानी के भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

आम जनता को क्या होगा फायदा

नए मेट्रो कॉरिडोर से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज्यादा मजबूत होगा, जिससे यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी. सबसे अहम फायदा समय की बचत के रूप में सामने आएगा, क्योंकि लंबी दूरी कम समय में तय हो सकेगी.