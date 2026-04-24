Raghav Chadha News: 'राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को अयोग्य घोषित करें', AAP करेगी चेयरमैन से अपील
Raghav Chadha News: राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है. अब आम आदमी पार्टी राज्यसभा के सभापति के समक्ष पत्र देकर उनको अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी.
आम आदमी पार्टी अपने बागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ाने को तैयार हैं. इसके संकेत राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दे दिए हैं. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि सभापति को इस संदर्भ में पत्र दिया जाएगा.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में संजय सिंह ने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है.
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क्या है पूरा मामला?
आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्डा और संदीप पाठक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह और आप के पांच अन्य राज्य सभा सदस्य BJP में शामिल हो रहे हैं. संदीप पाठक ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने जा रहे हैं.
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वहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि aap के लगभग दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वे एक गुट के रूप में BJP में शामिल होंगे. चड्ढा ने कहा कि पार्टी की बागी नेता स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह समेत कई राज्यसभा सदस्यों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है.
चड्डा और पाठक के साथ राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल भी मौजूद थे. चड्ढा, पाठक और मित्तल ने दावा किया कि आप के दस में से सात राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी है. अशोक मित्तल को ही पार्टी ने बीते दिनों डिप्टी लीडर बनाया था.
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Source: IOCL