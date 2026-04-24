राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल BJP में होंगे शामिल, AAP में बड़ी फूट

आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट हो गई है. सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल होंगे. तीनों ही राज्यसभा के सांसद हैं. राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही थी. जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी वो कंपरमाइज्ड लोगों के हाथ में है. हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालिवाल और विक्रम साहनी भी बीजेपी में शामिल होंगे.

राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 2 तिहाई सासंद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा. मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर हो रहा हूं. मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था. मुझसे ज्यादा इस पार्टी को शायद कोई जानता होगा. अब आम आदमी पुरानी पार्टी नहीं रही. मैंने 1 साल से पार्टी की गतिविधि से दूर था क्योंकि मैं उनके गुनाहों के साथ नहीं था. उनका दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि उनके गलत कामों के साथ नहीं था."

संदीप पाठक ने कहा, "मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था ये स्थिति आएगी और ये आ गई. आज आम आदमी पार्टी से अपने रिश्ते अलग कर रहा हूं. मैं किसान परिवार से आया फिर पढ़ाई लिखाई की. सिर्फ एक मकसद से राजनीति में आया कि देश के लिए कुछ बड़ा कर सकूं. देश सेवा के मकसद से आम आदमी पार्टी में जुड़ा. मैंने हमेशा अरविंद केजरीवाल को आगे रखा. अब तक मैंने जो भी निर्णय लिया पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिया. मैंने पूरी इमानदारी के साथ काम किया . देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए. मेरे रास्ते आज से अलग हैं."

हाल ही में राघव चढ़ा को हटाकर अशोक मित्तल को आप का राज्यसभा में उपनेता बनाया गया था. अब मित्तल राघव साथ आ गए हैं. कुछ दिनों पहले अशोक मित्तल के यहां छापेमारी भी हुई थी.