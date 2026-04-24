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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही जाती थी जो बात, उसे खुद पर लागू कर BJP के हो गए राघव चड्ढा

अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही जाती थी जो बात, उसे खुद पर लागू कर BJP के हो गए राघव चड्ढा

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा शुक्रवार 24 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. इससे पहले उन्होंने उन वजहों का जिक्र किया जिसके चलते पार्टी छोड़ी.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 24 Apr 2026 07:00 PM (IST)
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  • राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा.
  • चड्ढा का दावा, उनके साथ 6 अन्य सांसद भी बीजेपी में शामिल.
  • पार्टी बदलने से पहले चड्ढा ने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया.
  • अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक बयानों का भी इस संदर्भ में जिक्र हुआ.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 झाडू़ छोड़ भारतीय जनता पार्टी के कमल को हाथ में थाम लिया. राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ 6 और सांसद हैं. यानी कुल सात राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया.

पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करने से पहले राघव चड्ढा ने कहा- मैं महसूस कर रहा था I am Right man in wrong party. यानी मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं. 

यह बात अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा करते थे. इसका जिक्र खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में भी किया था.

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लोकसभा में वर्ष 1996 में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वाजपेयी ने कहा था- बार बार इस चर्चा यह सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक नहीं है. भूतपूर्व पीएम के यह कहने पर विपक्ष की ओर से कहा गया- ये बात सही है. ये बात सही है. इसके जवाब में भूतपूर्व पीएम ने कहा था- अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का क्या करने का इरादा रखते हो. वाजपेयी के इतना कहते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा था.

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राघव चड्ढा ने और क्या कहा?

उधर, राघव चड्ढा ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के तहत किसी भी पार्टी के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में आज राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन को पत्र सौंपा गया है और सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं.

चड्ढा के अनुसार, भाजपा में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और अशोक मित्तल शामिल हैं. प्रेस वार्ता में उनके साथ आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे.

आम आदमी पार्टी ने क्या दावा किया?

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 24 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
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