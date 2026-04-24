अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही जाती थी जो बात, उसे खुद पर लागू कर BJP के हो गए राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा शुक्रवार 24 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. इससे पहले उन्होंने उन वजहों का जिक्र किया जिसके चलते पार्टी छोड़ी.
- राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा.
- चड्ढा का दावा, उनके साथ 6 अन्य सांसद भी बीजेपी में शामिल.
- पार्टी बदलने से पहले चड्ढा ने खुद को 'गलत पार्टी में सही आदमी' बताया.
- अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक बयानों का भी इस संदर्भ में जिक्र हुआ.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 झाडू़ छोड़ भारतीय जनता पार्टी के कमल को हाथ में थाम लिया. राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ 6 और सांसद हैं. यानी कुल सात राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया.
पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करने से पहले राघव चड्ढा ने कहा- मैं महसूस कर रहा था I am Right man in wrong party. यानी मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं.
यह बात अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विपक्ष के नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा करते थे. इसका जिक्र खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में भी किया था.
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लोकसभा में वर्ष 1996 में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वाजपेयी ने कहा था- बार बार इस चर्चा यह सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक नहीं है. भूतपूर्व पीएम के यह कहने पर विपक्ष की ओर से कहा गया- ये बात सही है. ये बात सही है. इसके जवाब में भूतपूर्व पीएम ने कहा था- अच्छा तो अच्छे वाजपेयी का क्या करने का इरादा रखते हो. वाजपेयी के इतना कहते ही पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा था.
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राघव चड्ढा ने और क्या कहा?
उधर, राघव चड्ढा ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के तहत किसी भी पार्टी के कुल सांसदों में से दो-तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में आज राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन को पत्र सौंपा गया है और सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं.
चड्ढा के अनुसार, भाजपा में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों में हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और अशोक मित्तल शामिल हैं. प्रेस वार्ता में उनके साथ आम आदमी पार्टी के अन्य राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे.
आम आदमी पार्टी ने क्या दावा किया?
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