AAP छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभ सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को विधानसभा चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी है. उन्होंने इस जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदृष्टि और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिया. उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत की आकांक्षा रखने वाले हर नागरिक की जीत है.

शानदार जीत के लिए बीजेपी परिवार को बधाई- राघव

अपने एक्स पोस्ट में राघव चड्ढा ने कहा, "शानदार चुनाव नतीजों के लिए पूरे बीजेपी परिवार को बधाई, पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक और निर्णायक जीत दर्ज की गई है जो वास्तव में उल्लेखनीय है."

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "असम और पुदुचेरी के नतीजे विकास और सशक्त शासन में लोगों के लगातार भरोसे को और अधिक दिखाते हैं."

Congratulations to the entire BJP family on the impressive election results, with West Bengal marking a historic & decisive victory that stands out as truly remarkable.



The outcomes from Assam and Puducherry further reflect people’s continued faith in development and strong… — Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 4, 2026

'विकसित भारत की आकांक्षा रखने वाले हर लोगों की जीत'

राघव चड्ढा ने कहा, "ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदृष्टि और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है. ये जीत एक सशक्त और अधिक विकसित भारत की आकांक्षा रखने वाले हर लोगों की जीत है."

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बंगाल चुनाव रिजल्ट अपडेट

बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी 205 सीटों पर आगे चल रही है. ममता बनर्जी की टीएमसी बहुत पीछे है. टीएमसी का आंकड़ा 90 से कम होकर 82 हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं, वहीं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर हैं. वहीं नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी 16 राउंड की काउंटिग के बाद के बाद आगे चल रहे हैं.

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