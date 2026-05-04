पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त को लेकर सियासत तेज हो गई है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 100 सीटों के भीतर सिमटती नजर आ रही है. इस बीच दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया है.

कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “लोकसभा के नतीजे जिस दिन आए, उस दिन देश ने प्रधानमंत्री की आंखों में हल्की सी नमी देखी थी. उस पल, शायद पूरे देश का दिल एक साथ धड़क उठा था और उसी पल, हर मतदाता ने मन ही मन एक संकल्प लिया. अब इन आंखों में कभी नमी नहीं आने देंगे. अब हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे.”

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उन्होंने आगे कहा, “तभी तो उसके बाद हरियाणा की धरती हो, महाराष्ट्र की आवाज हो, दिल्ली की धड़कन हो, बिहार का विश्वास हो, या अब बंगाल में बनता इतिहास हर जगह जनता ने अपने वोट से एक ही बात कही है, “मोदी जी, आप बढ़ते रहिए, देश आपके साथ हैं.”

बंगाल में बनता दिख रहा नया राजनीतिक समीकरण

बंगाल में इस बार के चुनाव नतीजे कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं. लंबे समय से सत्ता में रही टीएमसी को कड़ी टक्कर मिल रही है, जबकि बीजेपी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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कपिल मिश्रा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है. उन्होंने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि देशभर में जनता का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार मजबूत हो रहा है.