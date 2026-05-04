पश्चिम बंगाल में संभावित राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना के रुझानों में 194 विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 92 सीट पर आगे है. बीजेपी की जीत की ओर बढ़ने पर देशभर में पार्टी नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. इस बीच दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने जश्न मनाया.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने दिल्ली सचिवालय में रसगुल्ले और झालमुड़ी का लुत्फ उठाया. सीएम और मंत्रियों चार राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में BJP-NDA के प्रदर्शन को लेकर खुशियां मनाईं.

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जीत की ओर बीजेपी

बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है. शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त इस आंकड़े को पार करने के साथ संभावित बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रही है.

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta and her cabinet ministers relish rasgulla and 'jhalmuri' at the Delhi Secretariat, as they celebrate BJP-NDA's performance in Assembly elections in 4 states and 1 UT.



(Video Source: Delhi CMO) pic.twitter.com/q39pcbP3eX — ANI (@ANI) May 4, 2026

कुछ हिस्सों में टीएमसी को बढ़त

प्रारंभिक आंकड़े ऐसे संभावित परिणाम का संकेत देते हैं जिससे कड़े मुकाबले वाले चुनावों के बाद राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ सकता है. ये आंकड़े भौगोलिक रूप से बंटे जनादेश की तस्वीर भी दिखा रहे हैं. बीजेपी सीमावर्ती, आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्रों में आगे बढ़ती दिख रही है जबकि तृणमूल कोलकाता के कुछ हिस्सों और चुनिंदा ग्रामीण गढ़ों में अपनी पकड़ बनाए हुए है.

राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह आठ बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू हुई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए डाले गए मतों की गिनती की गई.

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