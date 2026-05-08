तमिलनाडु-बंगाल चुनाव पर प्रशांत किशोर से सवाल, जन सुराज के मुखिया ने दिया ऐसा रिएक्शन

दिल्ली के जाफरपुर कलां में बिहार निवासी डिलीवरी एजेंट पांडव कुमार की हत्या का मामला अभी भी गरमाया हुआ है. इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मृतक पांडव के परिजनों से मुलाकात की है. PK ने परिवार से मिलकर आश्वासन दिया कि बिहार और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखेंगे कि परिवार की मदद की जाए. इलाके के DM से भी बात करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि नेता आते हैं और फोटो खींचाकर चले जाते हैं.

बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले पांडव कुमार की 26 अप्रैल 2026 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में तैनात हेड कॉन्स्टेबल पर हत्या का आरोप लगा है. कथित दौर पर दोनों के बीच बहस हुई थी जो काफी बढ़ गई थी. इसी दौरान हेड कॉन्स्टेबल ने उसे गोली मार दी. बहस के दौरान ‘बिहारी’ शब्द का भी बार बार इस्तेमाल किया गया था.

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पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग

पांडव कुमार मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला था, जो जोमैटो (Zomato) में डिलीवरी बॉय का काम करता था. जन सुराज पार्टी के चंद्रजीत झा ने 3 मई को इस घटना को लेकर प्रदर्शन के दौरान कहा था कि पांडव परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. उन्होंने मांग रखी कि परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए.

बिहार सरकार ने की थी मुआवजे की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना के बाद शोक जताते हुए मृतक के परिजनों को आठ लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के भी निर्देश दिए हैं. सीएम ने श्रम संसाधन विभाग से मृतक के आश्रित को चार लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये यानी कुल आठ लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. इस घटना को लेकर कई दलों ने कड़ी नाराजगी जताई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

तमिलनाडु-बंगाल पर बोलने से इनकार

मीडिया ने जब प्रशांत किशोर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने इस पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया.

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