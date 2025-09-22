लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पहले से पता होता कि पूनम पांडे कौन हैं तो ये वाला किरदार नहीं देते. उन्होंने कहा कि पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा. पूनम पांडे का रोल 29 और 30 सितंबर को होगा. इससे पहले कमेटी चर्चा करेगी.

चर्चा के बाद हो सकता है फैसला बदले- अध्यक्ष

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा, "VHP का पत्र हमें मिला है और रामलीला कमेटी के लोग इस पर चर्चा करेंगे. पूनम पांडे का रोल 29 और 30 सितंबर को होगा. इसमें अभी 8-9 दिन है. चर्चा करने के बाद हो सकता है कि निर्णय चेंज हो. निश्चित रूप से हम पूनम पांडे को रोल देने पर विचार करेंगे."

मुझे पूनम पांडे का नाम भी नहीं पता था- अध्यक्ष

इसके आगे उन्होंने कहा, "रोल देने से पहले मुझे पूनम पांडे का नाम भी नहीं पता था. चार दिन पहले मुझे पता चला है कि पूनम पांडे कौन है.अगर पहले से मैं पूनम पांडे को जानता तो यह कहता कि उनका यह वाला किरदार नहीं, कोई और किरदार दे दो. हमारी कमेटी ने उन्हें इसलिए रोल दिया क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार हैं और एक महिला हैं."

हो सकता है पूनम पांडे के कुछ बोल्ड सीन हों- अध्यक्ष

अर्जुन कुमार ने कहा कि अतीत में हो सकता है पूनम पांडे के कुछ बोल्ड सीन हों. लेकिन अगर कोई इंसान आने वाले समय में परिवर्तित होना चाहता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, "जो महिला अच्छे काम करने के लिए रावण को रास्ता दिखाती है, अगर उसका किरदार निभाने वाली मर्यादित मंच के ऊपर मर्यादा के अंदर रहकर किरदार निभाती हैं तो यह एक पॉजिटिव रोल है."

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "क्या अगर किसी इंसान का अतीत अच्छा नहीं है तो उसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए? ऐसे ही एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो सुपरस्टार रही हैं, वह कुंभ में नहाने के बाद महामंडलेश्वर बनीं. हम ऐसी महिलाओं का मन परिवर्तित करने की बात क्यों न करें."

मर्यादा का उल्लंघन होगा तो तुरंत बाहर कर दिया जाएगा- अध्यक्ष

कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर मंच के ऊपर किसी भी तरह की मर्यादा का उल्लंघन होगा तो तुरंत उन्हें बाहर कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर पूनम पांडे व्रत रख रही हैं तो अच्छी बात है. मन बदलना ही चाहिए. हमने कोई निर्देश नहीं दिया है लेकिन हमने उनसे जरूर यह कहा है कि यह रामलीला है और यह मर्यादित तरीके से होती है. यह राम का मंच है इसके ऊपर कोई भी फूहड़ता की इजाजत नहीं है और अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि पूनम पांडे ने जो हमें पत्र लिखा था उसमें कहा है कि इसमें रीटेक नहीं होता. इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है. मैं हजारों भक्तों के साथ रामलीला करूंगी, मर्यादित तरीके से करूंगी.