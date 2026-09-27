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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRथप्पड़कांड पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, बोले- 'आवेश में आकर...'

थप्पड़कांड पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, बोले- 'आवेश में आकर...'

तिलकनगर में रविवार को मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया. वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आवेश में आकर जो करेगा मैंने भी वही किया.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Sep 2026 05:33 PM (IST)
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दिल्ली के तिलकनगर में रविवार को मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया. वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वहां कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति आवेश में आकर जो करेगा मैंने भी वही किया. 

उन्होंने आगे कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है. इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ बोलेगा या हमारे कार्यों के उपर में हमने थर्ड पार्टी ऑडिट, कोर कटिंग का रिकॉर्ड वो सब हम कराएंगे. 

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मामले पर सफाई में क्या बोले प्रवेश वर्मा?

प्रवेश वर्मा ने आगे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई सरकारी कामों में बाधा डालेगा और हमारे अधिकारियों से कमीशन मांगेगा आम आदमी पार्टी का विधायक तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये पूरी घटना की सच्चाई है. लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था

उन्होंने बताया कि विकासपुरी रिंग रो़ड पर कई दिनों से रो़ड बनाने का काम चल रहा है. वहां के विधायक जरनैल सिंह PWD के इंजीनियर पर दबाव बना रहे थे कि हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाइए और वे रो़ड पर कमीशन लेने की कोशिश कर रहे थे. हमारे इंजीनियर ने पुलिस में जाकर शिकायत दी है. उनके उपर FIR करवा रहे हैं. जब उन्हें कोई कमीशन नहीं मिली तो जैसे ही रात मे रोड डलती थी, तो रात में जाकर उसको उखाड़ने का काम करते थे 

स्थानीय विधायक जरनैल सिंह पर लगाया आरोप

प्रवेश वर्मा ने बताया कि ये पूरा करप्शन हो रहा है, उसका वीडियो बना कर डाल रहे थे आज मैं वहां गया था, मैंने देखा वहां अच्छे से रोड बन रहा था. वहां के लोगों ने मुझे बताया कि वहां 15 साल से रोड नहीं बना है. वही सड़कें अब बनाई जा रही हैं मैंने खुद जरनैल सिंह को तीन बार फोन किया, उनका 45 मिनट तक इंतजार किया. जरनैल सिंह कार्यकर्ताओं को लेकर आए और आते ही बदतमीजी शुरू कर दी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS PARVESH VERMA
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