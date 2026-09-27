दिल्लीः गैंगस्टर नंदू के नाम पर कारोबारी से मांगी 3 करोड़ की रंगदारी, 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने कथित रंगदारी नेटवर्क का खुलासा किया है. क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रोहित अरोड़ा और सुधीर गहलोत उर्फ छोटा नंदू के रूप में हुई है. आरोपियों पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के नाम पर कारोबारियों से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है. बिंदापुर थाने में दर्ज FIR में एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है.

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने द्वारका इलाके के करीब पांच कारोबारियों को रंगदारी के लिए कॉल किए. कारोबारियों और उनके परिवारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई. रंगदारी कॉल के लिए आरोपियों ने फर्जी ई-मेल आईडी से वर्चुअल मोबाइल नंबर बनाए.

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क्राइम ब्रांच ने समय रहते रोकी फायरिंग की वारदात

पुलिस के मुताबिक, एक तकनीकी विशेषज्ञ ने वर्चुअल नंबर बनाने में आरोपियों की मदद की थी. यह व्यक्ति हाल में कनाडा से डिपोर्ट हुआ था. आरोपियों की योजना कारोबारियों के घर और कारोबारी ठिकानों पर फायरिंग कराने की भी थी. डर पैदा कर कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए शूटरों की तलाश और व्यवस्था की जा रही थी. क्राइम ब्रांच की समय रहते कार्रवाई से फायरिंग और आगे की वारदात को रोका गया.

पुलिस ने आरोपियों के पास 6 मोबाइल किए बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस पहले सुधीर गहलोत तक पहुंची. इसके बाद 23 सितंबर को रोहित अरोड़ा को द्वारका सेक्टर-11 से पकड़ा गया. रोहित की निशानदेही पर 24 सितंबर को सुधीर गहलोत को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों ने पूछताछ में कबूल की अपनी भूमिका

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बिंदापुर की FIR में अपनी भूमिका कबूल करने की बात कही है. रोहित पर 2007 के धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं में पहले भी केस दर्ज रहा है. सुधीर गहलोत पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और अन्य मामलों में पहले से कई FIR दर्ज हैं.

सट्टे में 50 लाख का कर बैठे थे नुकसान

पूछताछ में रोहित ने कथित तौर पर क्रिकेट सट्टे में करीब 50 लाख रुपये के नुकसान की बात बताई. आरोपियों ने कथित तौर पर नंदू के नाम का इस्तेमाल कर अपना रंगदारी नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई थी. पुलिस अब तकनीकी विशेषज्ञ, संभावित शूटरों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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