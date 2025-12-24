पानीपत: MBA छात्रा शाहीन मलिक पर एसिड अटैक मामले में 16 साल बाद फैसला, सभी आरोपी बरी

पानीपत की रहने वाली एमबीए की छात्रा शाहीन मलिक पर एसिड अटैक मामले में 16 साल बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. रोहिणी कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव के आधार पर बरी किया है. साल 2009 में शहीन मलिक हरियाणा के पानीपत स्थित पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रही थीं, उस दौरान उनके तत्कालीन बॉस परेशान करता था, आरोपी की पत्नी ने कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के एक छात्र के साथ मिलकर शहीन पर एसिड अटैक की साजिश रची थी.