जामिया में RSS कार्यक्रम पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भड़का NSUI, कहा- हमारे मामले में न दे दखल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपनी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में RSS का एक कार्यक्रम 'युवा कुंभ' आयोजित किया था. इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. इस मामले पर पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. अब कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने पाकिस्तान के दखल की निंदा की है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने इस बयान को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया.

जाखड़ ने कहा कहा कि हमारा देश अपने संस्थानों और छात्र मुद्दों को संभालने में पूरी तरह सक्षम है और इसपर बाहरी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है. विनोद जाखड़ ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणी गैर-जिम्मेदाराना और अवसरवादी है. उनका कहना है कि इस तरह के बयान भारत की संप्रभुता को चुनौती देने और छात्र मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हैं.

जामिया भारत की लोकतांत्रिक पहचान का हिस्सा

उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे का अहम हिस्सा है. विश्वविद्यालय परिसरों में होने वाली बहस, विरोध और मतभेद पूरी तरह से देश के आंतरिक विषय हैं, जिनमें बाहरी हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है. NSUI अध्यक्ष ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह छात्र मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाकर उन्हें प्रचार का माध्यम बनाना चाहता है. उन्होंने इसे एक सुनियोजित रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य भारत की छवि को प्रभावित करना है.

भारत अपनी समस्याएं खुद सुलझाने में सक्षम

जाखड़ ने कहा कि जामिया हमेशा राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और निर्भीक संवाद का प्रतीक रहा है. भारत अपनी संस्थाओं, संविधान और जनता के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है और किसी बाहरी सलाह या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि भारत से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करने से पहले उसे अपने देश की लोकतांत्रिक और संस्थागत विश्वसनीयता पर विचार करना चाहिए.

इस तरह के बयान न केवल गैर-जरूरी हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गलत संदेश देते हैं. जाखड़ ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा और ना ही किसी भी बाहरी एजेंडे को देश के छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों को प्रभावित करने की अनुमति दी जाएगी.