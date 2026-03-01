हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPUSU Elections: पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा

PUSU Elections: पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा

PUSU Elections Result: पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने जीत दर्ज की. संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पर ABVP, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है. 28 फरवरी की देर रात इसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) यूनिवर्सिटी के छात्रों के भरोसे को जीतने में कामयाब हुई और अध्यक्ष पद के लिए NSUI के प्रत्याशी शांतनु शेखर 1496 वोटों से चुनाव जीत गए हैं. शांतनु शेखर को 2896 वोट प्राप्त हुए, जबकि नीतीश कुमार की छात्र जेडीयू के प्रत्याशी प्रिंस राज को 1400 वोट मिले और दूसरे नंबर पर प्रिंस राज रहे.

केंद्रीय पैनल के पांच पदों में अध्यक्ष पद पर जहां NSUI का कब्जा हो गया, तो उपाध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सिफत फैज 71 वोटों से चुनाव जीती हैं. उपाध्यक्ष पद में भी दूसरे नंबर पर छात्र जेडीयू रहा. विजेता सिफत फैज को 1568 मत मिले, जबकि छात्र जेडीयू के आयुष हर्ष को 1497 वोट मिले. 

उपाध्यक्ष पद के लिए पहली बार महिला की जीत

इसके साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष पद के लिए पहली बार महिला की जीत का इतिहास दर्ज किया गया है. महासचिव पद पर भी कांग्रेस का दबदबा कायम रहा. एनएसयूआई की खुशी कुमारी 553 मतों से चुनाव जीत गई हैं. खुशी को 2164 वोट मिले, जबकि छात्र RJD के प्रत्युष राज दूसरे नंबर पर रहकर 1611 वोट लाए.

एबीवीपी के लिए क्या रहे चुनाव के नतीजे?

हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), जो पिछले बार अध्यक्ष जितने में कामयाब हुई थी, इस बार संयुक्त सचिव बनने का मौका एबीवीपी को मिला है. ABVP के अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक शर्मा ने जीत दर्ज की है. अभिषेक ने एनएसयूआई के मुनव्वर आजम को 392 वोटों से चुनाव हराया है. अभिषेक को 2143 वोट मिले, जबकि मुनव्वर को 1751 वोट मिले हैं. वहीं कोषाध्यक्ष पद पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमा लिया है. एबीवीपी के हर्षवर्धन कोषाध्यक्ष बन गए हैं. 

उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी छात्र जेडीयू के अभिषेक कुमार को 170 वोटों से हराया है. हर्षवर्धन को 1599 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर अभिषेक कुमार को 1429 वोट मिले. सबसे बड़ी बात यह रही कि सेंट्रल पैनल के पांच पदों में अध्यक्ष और महासचिव पद पर कांग्रेस NSUI, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर ABVP, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते. परंतु छात्र जेडीयू, छात्र आरजेडी और वाम दल के आइसा सहित किसी भी अन्य छात्र संगठन को मौका नहीं मिला है.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Patna University PUSU Election Result PUSU Election BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
PUSU Elections: पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा
पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा
बिहार
पटना छात्रसंघ चुनाव: NSUI के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, जीत के पीछे क्या रही बड़ी वजह?
पटना छात्रसंघ चुनाव: NSUI के शांतनु शेखर बने अध्यक्ष, जीत के पीछे क्या रही बड़ी वजह?
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बिहार
PUSU Election Highlights: पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में NSUI का जलवा, शांतनु शेखर बने अध्यक्ष
PUSU Election Highlights: पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में NSUI का जलवा, शांतनु शेखर बने अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: इजरायल ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले | Khamenei | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत पर Netanyahu का आया बयान | Donlad Trump | Breaking | ABP News
US-Israel Iran War: Khamenei के परिवार के 2 सदस्यों की मौत | Donlad Trump | Breaking | ABP News
US-Israel Iran War: ईरान पर हमले की ट्रंप ने खुद की निगरानी | Khamenei | Donlad Trump | Breaking
Mayank Agarwal : 'नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की चांदी' । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
नौकरी
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Sheermal History: भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget