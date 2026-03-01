पटना छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद पर NSUI ने मारी बाजी, 2 पदों पर ABVP का भी कब्जा

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव सफलता पूर्वक पूरा हो चुका है. 28 फरवरी की देर रात इसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) यूनिवर्सिटी के छात्रों के भरोसे को जीतने में कामयाब हुई और अध्यक्ष पद के लिए NSUI के प्रत्याशी शांतनु शेखर 1496 वोटों से चुनाव जीत गए हैं. शांतनु शेखर को 2896 वोट प्राप्त हुए, जबकि नीतीश कुमार की छात्र जेडीयू के प्रत्याशी प्रिंस राज को 1400 वोट मिले और दूसरे नंबर पर प्रिंस राज रहे.

केंद्रीय पैनल के पांच पदों में अध्यक्ष पद पर जहां NSUI का कब्जा हो गया, तो उपाध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार सिफत फैज 71 वोटों से चुनाव जीती हैं. उपाध्यक्ष पद में भी दूसरे नंबर पर छात्र जेडीयू रहा. विजेता सिफत फैज को 1568 मत मिले, जबकि छात्र जेडीयू के आयुष हर्ष को 1497 वोट मिले.

उपाध्यक्ष पद के लिए पहली बार महिला की जीत

इसके साथ ही पटना यूनिवर्सिटी में उपाध्यक्ष पद के लिए पहली बार महिला की जीत का इतिहास दर्ज किया गया है. महासचिव पद पर भी कांग्रेस का दबदबा कायम रहा. एनएसयूआई की खुशी कुमारी 553 मतों से चुनाव जीत गई हैं. खुशी को 2164 वोट मिले, जबकि छात्र RJD के प्रत्युष राज दूसरे नंबर पर रहकर 1611 वोट लाए.

एबीवीपी के लिए क्या रहे चुनाव के नतीजे?

हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), जो पिछले बार अध्यक्ष जितने में कामयाब हुई थी, इस बार संयुक्त सचिव बनने का मौका एबीवीपी को मिला है. ABVP के अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक शर्मा ने जीत दर्ज की है. अभिषेक ने एनएसयूआई के मुनव्वर आजम को 392 वोटों से चुनाव हराया है. अभिषेक को 2143 वोट मिले, जबकि मुनव्वर को 1751 वोट मिले हैं. वहीं कोषाध्यक्ष पद पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमा लिया है. एबीवीपी के हर्षवर्धन कोषाध्यक्ष बन गए हैं.

उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी छात्र जेडीयू के अभिषेक कुमार को 170 वोटों से हराया है. हर्षवर्धन को 1599 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर अभिषेक कुमार को 1429 वोट मिले. सबसे बड़ी बात यह रही कि सेंट्रल पैनल के पांच पदों में अध्यक्ष और महासचिव पद पर कांग्रेस NSUI, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर ABVP, जबकि उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते. परंतु छात्र जेडीयू, छात्र आरजेडी और वाम दल के आइसा सहित किसी भी अन्य छात्र संगठन को मौका नहीं मिला है.