दिल्ली: कड़कड़डूमा में डिप्टी मेयर का औचक निरीक्षण, अवैध कब्जों पर चला MCD का बुलडोजर
MCD Zero Tolerance Drive: दिल्ली की डिप्टी मेयर ने शुक्रवार (1 मई) को शाहदरा साउथ जोन के आनंद विहार वार्ड संख्या 206 अंतर्गत डीडीए मार्केट, कड़कड़डूमा अचानक निरीक्षण कर सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया
- दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ बनाने का लक्ष्य.
दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होती दिख रही है. इसी कड़ी में दिल्ली की डिप्टी मेयर डॉ. मोनिका ने शुक्रवार (1 मई) को शाहदरा साउथ जोन के आनंद विहार वार्ड संख्या 206 अंतर्गत डीडीए मार्केट, कड़कड़डूमा अचानक निरीक्षण कर सख्ती का स्पष्ट संदेश दिया. निरीक्षण के दौरान मौके पर ही अवैध कब्जों को हटाया गया और अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
निरीक्षण के दौरान डॉ. पंत ने साफ कहा कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी अनियमितताएं सामने आईं तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. दिल्ली नगर निगम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी है और लिखा कि दिल्ली नगर निगम का एक ही लक्ष्य है -दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाना.
दिल्ली नगर निगम की “जीरो टॉलरेंस” नीति !— Municipal Corporation of Delhi (@MCD_Delhi) May 1, 2026
दिल्ली नगर निगम की माननीय उपमहापौर डॉ. @drmonikapant ने आज शाहदरा साउथ जोन के आनंद विहार वार्ड संख्या 206 अंतर्गत डीडीए मार्केट, कड़कड़डूमा का औचक निरीक्षण कर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान अवैध… pic.twitter.com/y6x4TzLiPe
अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन तेज
नगर निगम ने ट्वीट में ये भी बताया कि निरीक्षण के दौरान अवैध कब्जों को मौके पर ही हटाया गया तथा संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. डिप्टी मेयर की इस कार्रवाई के दौरान शाहदरा साउथ जोन की उपायुक्त ममता यादव समेत सभी संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. इसके साथ ही डिप्टी मेयर ने अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग, साफ-सफाई और सुव्यवस्था बनाए रखने काे लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए.
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जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जारी रहेगा अभियान
डॉ. पंत ने कहा कि दिल्ली नगर निगम 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रहा है और राजधानी को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखते हुए हर स्तर पर सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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Source: IOCL