दिल्ली की 'स्मैक क्वीन' पर पुलिस का शिकंजा, करोड़ों की हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली की 'स्मैक क्वीन' पर पुलिस का शिकंजा, करोड़ों की हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार
Delhi News In Hindi: दिल्ली के नरेला में महिला ड्रग तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसके पास से 1.25 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है. एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस सप्लायरों की जांच में जुटी है.
दिल्ली पुलिस ने एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई में करीब 1.25 करोड़ कीमत की हाई क्वालिटी हेरोइन बरामद की गई है. पुलिस मान रही है कि यह गिरफ्तारी ड्रग्स के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित हो सकती है.
दिल्ली पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि नरेला के सेक्टर-A6 इलाके में एक महिला लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई कर रही है. उसका कनेक्शन बड़े सप्लायरों से हो सकता है. सूचना मिलते ही एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड की टीम हरकत में आई. टीम ने इलाके की गुप्त निगरानी शुरू की और सही समय का इंतजार किया.
फिल्मी अंदाज में पुलिस ने मारा छापा
30 अप्रैल को पुलिस टीम ने पूरी तैयारी के साथ नरेला के सेक्टर-A6 में छापा मारा. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जैसे ही टीम मौके पर पहुंची वहां मौजूद महिला को शक के आधार पर पकड़ा गया. तलाशी के दौरान जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया. महिला के कब्जे से काफी मात्रा में बेहद शुद्ध हेरोइन बरामद हुई. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 करोड़ आंकी गई है.
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पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती पूछताछ में महिला ने कुछ अहम जानकारियां दी हैं. आशंका है कि वह सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि ड्रग्स के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हेरोइन कहां से लाई गई थी. दिल्ली में किन-किन लोगों तक सप्लाई हो रही थी. इसके पीछे कौन बड़ा सरगना है. संभावना है कि आने वाले दिनों में इस केस में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.
एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज
इस मामले में नरेला थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/25 के तहत केस दर्ज किया गया है. 1 मई को आरोपी महिला को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया.
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Source: IOCL