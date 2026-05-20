दिल्ली: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

दिल्ली पुलिस की सतर्कता से 1 महीने 12 दिन की मासूम बच्ची की जान बच गई. दिल्ली के बुध विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बेटी के जन्म से नाराज पिता ने अपनी नवजात बच्ची को घर से उठाकर नाले में फेंक दिया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्ची को महज तीन घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया.

मां का आरोप, पिता बेटी के जन्म से था ना खुश

पुलिस के मुताबिक 17 मई की सुबह बुध विहार थाने में PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक नवजात बच्ची गायब है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची की मां से पूछताछ की. मां ने बताया कि उसके पति सज्जन कुमार सुबह-सुबह उनकी 1 महीने 12 दिन की बेटी को घर से ले गया था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति बेटी के जन्म से खुश नहीं था और इसी वजह से बच्ची को अपने साथ ले गया.

नाले से मिली बच्ची का डॉक्टरों ने तुरंत किया इलाज

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आरोपी सज्जन कुमार को पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने बच्ची को रिठाला स्थित पाल कॉलोनी पार्क के पास गंदे नाले में छोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया.

काफी तलाश के बाद बच्ची नाले के पास से जीवित हालत में मिल गई. बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. बाद में बच्ची को सुरक्षित उसकी मां को सौंप दिया गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.