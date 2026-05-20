दिल्ली: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

Delhi News: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

Delhi News In Hindi: दिल्ली के बुध विहार इलाके से पुलिस ने 1 महीने 12 दिन की मासूम बच्ची की जान बचाई. बताया जा रहा है कि पिता बेटी के जन्म से नाराज था, इसलिए उसने अपनी बेटी को नाले में फेंक दिया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 20 May 2026 12:59 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की सतर्कता से 1 महीने 12 दिन की मासूम बच्ची की जान बच गई. दिल्ली के बुध विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बेटी के जन्म से नाराज पिता ने अपनी नवजात बच्ची को घर से उठाकर नाले में फेंक दिया. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्ची को महज तीन घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया.

मां का आरोप, पिता बेटी के जन्म से था ना खुश

पुलिस के मुताबिक 17 मई की सुबह बुध विहार थाने में PCR कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक नवजात बच्ची गायब है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बच्ची की मां से पूछताछ की. मां ने बताया कि उसके पति सज्जन कुमार सुबह-सुबह उनकी 1 महीने 12 दिन की बेटी को घर से ले गया था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति बेटी के जन्म से खुश नहीं था और इसी वजह से बच्ची को अपने साथ ले गया.

नाले से मिली बच्ची का डॉक्टरों ने तुरंत किया इलाज

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से आरोपी सज्जन कुमार को पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने बच्ची को रिठाला स्थित पाल कॉलोनी पार्क के पास गंदे नाले में छोड़ दिया था. इसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया.

काफी तलाश के बाद बच्ची नाले के पास से जीवित हालत में मिल गई. बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया. बाद में बच्ची को सुरक्षित उसकी मां को सौंप दिया गया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. 

Published at : 20 May 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान
दिल्ली: बेटी के जन्म से नाराज पिता की हैवानियत, नवजात को नाले में फेंका, पुलिस ने ऐसे बचाई जान
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR को मिलेगा हाईस्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर, CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण
दिल्ली-NCR को मिलेगा हाईस्पीड कनेक्टिविटी कॉरिडोर, CM रेखा गुप्ता और नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण
दिल्ली NCR
मेवात से दिल्ली तक हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 14 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद
मेवात से दिल्ली तक हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 14 पिस्टल और 20 कारतूस बरामद
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के वेलकम में देर रात फायरिंग, 22 साल युवक की गोली मारकर हत्या
दिल्ली के वेलकम में देर रात फायरिंग, 22 साल युवक की गोली मारकर हत्या
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: केदारनाथ मार्ग पर श्रद्धालु परेशान | CM Dhami | Uk Government
Twisha Sharma Death Case: एक-एक तस्वीर में ट्विशा शर्मा केस का पूरा सच? | Breaking News
Uttarakhand News: Kedarnath के रास्ते में जाम से हाहाकार, प्रशासन पर सवाल | CM Dhami | Uk Government
CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फलों की तस्वीर लगाकर ट्रेटा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
'फलों की तस्वीर लगाकर ट्रेटा पैक में बेची जा रही शराब', SC ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
बिहार
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
विश्व
ईरान युद्ध से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक... बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? 
ईरान युद्ध से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक... बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा? 
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
विश्व
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
ईरान युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी तबाही! 42 जेट बर्बाद, 2.4 लाख करोड़ रुपए स्वाहा
विश्व
इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS
इटली में PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी के साथ किया डिनर, फिर एक ही कार में गए घूमने, PHOTOS
एग्रीकल्चर
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
डीजल की बढ़ी कीमतों का खेती पर क्या पड़ेगा असर, क्या महंगे हो जाएंगे अनाज और सब्जियां?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget