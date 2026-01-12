न्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो का इंटरचेंज हुआ आसान, सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी शुरू

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRन्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो का इंटरचेंज हुआ आसान, सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी शुरू

NAMO Bharat Train News: न्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग शुरू होने से यात्रियों का समय बचेगा. गाजियाबाद स्टेशन पर भी नया फुट ओवर ब्रिज बना है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

यात्रियों की सुविधा और समय की बचत को प्राथमिकता देते हुए न्यू अशोक नगर में नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों के लिए सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है. इस नई व्यवस्था से रोज़ाना हजारों यात्रियों की यात्रा अब पहले से अधिक सुगम, तेज़ और निर्बाध हो सकेगी.

सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग लागू होने के बाद न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन और दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के बीच इंटरचेंज करने वाले यात्रियों को केवल एक बार ही सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. दिल्ली मेट्रो से नमो भारत के जरिए मेरठ की ओर जाने वाले यात्रियों को अब दोबारा सुरक्षा जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी तरह नमो भारत से मेट्रो द्वारा नोएडा की ओर यात्रा करने वालों को भी मेट्रो स्टेशन पर पुनः सिक्योरिटी चेक नहीं कराना होगा.

फुट ओवर ब्रिज और नए चेकपॉइंट से मिली सुविधा

यह सुविधा दोनों स्टेशनों को जोड़ने वाले इंटरचेंज फुट ओवर ब्रिज और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 पर बनाए गए नए सिक्योरिटी चेकपॉइंट के जरिए संभव हो पाई है. यह व्यवस्था विशेष रूप से पीक आवर्स में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इससे लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी.

समय की बचत और निर्बाध यात्रा पर जोर

बार-बार होने वाली सिक्योरिटी जांच के कारण यात्रियों का कीमती समय बर्बाद होता था और असुविधा भी बढ़ती थी. सिंगल-पॉइंट सिक्योरिटी चेकिंग इस समस्या का समाधान करते हुए इंटरचेंज को अधिक सहज बनाएगी. नमो भारत की तेज़ गति और समयबद्धता पहले ही दिल्लीमेरठ यात्रा को एक घंटे से कम में पूरा कर रही है, और यह पहल इस अनुभव को और बेहतर बनाएगी.

आधुनिक शहरी परिवहन की ओर कदम

यह पहल शहरी परिवहन प्रणालियों के आधुनिक और यात्री-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है. इंटरचेंज सुविधाओं को सरल बनाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोज़मर्रा की यात्रा के लिए अधिक आकर्षक और व्यावहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है.

गाजियाबाद स्टेशन पर भी बेहतर कनेक्टिविटी

इसी क्रम में गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन पर भी एक नया फुट ओवर ब्रिज शुरू किया गया है, जो दिल्ली मेट्रो के शहीद स्थल न्यू बस अड्डा स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी देता है. करीब 300 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा यह एफओबी नमो भारत स्टेशन के निचले पीडी लेवल को मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स लेवल से जोड़ता है. इससे यात्रियों की आवाजाही अब अधिक सुरक्षित, आसान और समय बचाने वाली हो गई है. भविष्य में इस एफओबी पर ट्रैवल लेटर लगाने की भी योजना है.

घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए अहम सुविधा

गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन शहर के प्रमुख बस टर्मिनल के पास स्थित है और आसपास के रिहायशी, व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है. ऐसे क्षेत्र में निर्बाध इंटरचेंज की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है.

एनसीआरटीसी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा

यह पहल एनसीआरटीसी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए पूरी यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाना है. दिल्ली मेट्रो के साथ इंटीग्रेटेड क्यूआर टिकटिंग व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है, जिससे यात्री दोनों नेटवर्क के टिकट किसी भी एक मोबाइल ऐप के जरिए बुक कर सकते हैं और कतारों से बच सकते हैं.

भविष्य की तेज और भरोसेमंद मोबिलिटी की दिशा में कदम

ये सभी प्रयास नमो भारत परियोजना की मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन विशेषता को मजबूत करते हैं. ऐसी पहले न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाती हैं, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती हैं. तेजी से विस्तार कर रहे शहरी परिवहन नेटवर्क के बीच इस तरह की एकीकृत और यात्री-केंद्रित पहल भविष्य की तेज़, सरल और भरोसेमंद मोबिलिटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Published at : 12 Jan 2026 06:02 PM (IST)
DELHI NEWS Namo Bharat Metro
