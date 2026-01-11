दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार रेप का आरोपी हरिद्वार से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-रॉबरी एंड स्नैचिंग सेल ने यौन शोषण के मामले में पाँच साल से फरार चल रहे आरोपी सुमित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ 2021 में पश्चिमी दिल्ली के रन्होला थाना में रेप और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था लेकिन तभी से वह पुलिस की पकड़ से बाहर था. कोर्ट ने उसी साल उसे भगोड़ा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर दिया था.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 7 मार्च 2021 को पुलिस में शिकायत दी थी कि वह सिविल डिफेंस की नौकरी के लिए फॉर्म भरवाने आरोपी की दुकान पर गई थी. वहीं से आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लिया और बाद में दस्तावेज देने के बहाने संपर्क में आया. आरोप है कि इसी दौरान उसने युवती का यौन शोषण किया और उसे गर्भवती भी कर दिया. इतना ही नहीं उसने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो बना कर उसके पिता, भाई और अन्य परिजनों को भेज दिए और धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया.

आरोपी लगातार बदलता रहा अपना ठिकाना

दिल्ली पुलिस से बचने और मामले की गंभीरता के बावजूद आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा. वह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग नाम और काम के सहारे छिपा रहा. कभी हैचरी में काम किया तो कभी होटलों में वेटर बनकर रहा. 2022 में हरियाणा के सोनीपत में उसे पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके साथियों ने हमला भी किया था, जिससे एक और मामला दर्ज हुआ.

दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी पर की अहम कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को हाल ही में एक ख़ुफ़िया जानकारी मिली जिसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. 9 जनवरी को हरिद्वार के पास दबिश दी गई, लेकिन वह भाग निकला. लगातार निगरानी के बाद 10 जनवरी 2026 को उसे दिल्ली के बाहरी इलाके से दबोच लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रन्होला थाने की पुलिस ने औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार कर लिया.