दिल्ली में NEET एग्जाम को लेकर सख्त निगरानी, सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRNEET UG 2026 Re-Exam Timing: दिल्ली में नीट एग्जाम को लेकर सख्त निगरानी, सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

NEET UG 2026 Re-Exam Timing: दिल्ली में नीट एग्जाम को लेकर सख्त निगरानी, सेंटर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

NEET UG 2026 Re-Exam Timing: दिल्ली में भी नीट री एग्जाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही बच्चों के साथ-बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 21 Jun 2026 10:33 AM (IST)
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देशभर में रविवार 21 जून 2026 को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET 2026) देश भर में आयोजित की जानी है, जिसे लेकर व्यापक स्तर तैयारियां की गई हैं. वहीं, दिल्ली में भी नीट री एग्जाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही बच्चों के साथ-बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं. ताकि, बच्चों के पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को इंतजार कर सकें.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में नीट री एग्जाम (NEET Re Exam) को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 97 एग्जाम सेंटर बनाये गए है, इन एग्जाम सेंटर के बाहर पैरेंट्स के लिए कूलिंग जोन बनाया गया है ताकि गर्मी में पैरेंट्स इसी कूलिंग जोन में बैठकर अपने बच्चे का इंतजार कर सके.

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एग्जाम सेंटर्स में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

वहीं, नीट री-एग्जाम को लेकर दिल्ली के एग्जाम सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्ध सैनिक बलों को भी लगाया है. वहीं, एग्जाम सेंटर में परीक्षार्थी को क्या लेकर जाना है क्या नहीं इसका भी नोटिस एग्जाम सेंटर के बाहर लगाया गया है. बता दें कि नीट री एग्जाम देशभर के 22 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होंगी.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

उधर, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित स्रोतों पर ही भरोसा करें. इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सभी NEET अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे किसी भी अनजान Telegram या WhatsApp ग्रुप से दूर रहें. आपको बता दें कि पेपर लीक की घटना के बाद नीट (NEET-2026) की दोबारा परीक्षा रविवार (21 जून) को आयोजित की जा रही है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 21 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS NEET 2026 NEET UG 2026 Re-Exam
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