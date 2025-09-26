नाजफगढ़ में 4 जुलाई 2025 को हुई नीरज तेहलान हत्या मामले के 2 आरोपी 26 सितंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 99 से गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने इस कार्रवाई में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) सेक्टर 40 के साथ संयुक्त ऑपरेशन किया.

26 सितंबर की सुबह लगभग 4:30 बजे एनकाउंटर के दौरान मोहित जाखड़ (29 साल, गोयला खुर्द, चावला, दिल्ली) और जतिन राजपूत (21 साल, विपिन गार्डन, द्वारका मोड़, दिल्ली) को गिरफ्तार कर लिया गया है. एएनआई के रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपियों ने कुल 6 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोलियां एचसी नरपत के बुलेटप्रूफ जैकेट और दूसरी एसआई विकास के बाएं हाथ में लगी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपी अपने पैरों में घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल, सेक्टर 10, गुरुग्राम में भर्ती कराया गया है.

हथियार और वाहन बरामद, कानूनी प्रक्रिया जारी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 लोडेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया कि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से नाजफगढ़ हत्याकांड में जांच को मजबूती मिलेगी और इस मामले में शामिल दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी भी आसान होगी.