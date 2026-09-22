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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहाइवे पर गंदा मिले टॉयलेट तो करें ये काम, तुरंत होगी सफाई और मिलेगा इनाम

हाइवे पर गंदा मिले टॉयलेट तो करें ये काम, तुरंत होगी सफाई और मिलेगा इनाम

शिकायत भेजते समय आपको अपना नाम, लोकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी VRN और मोबाइल नंबर भी देना होगा. NHAI की ओर से भेजी गई तस्वीरों की जांच की जाएगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 22 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान अगर टोल प्लाजा का टॉयलेट गंदा मिलता है, तो अब सिर्फ नाक-भौं सिकोड़ कर आगे न बढ़ें क्योंकि इसकी शिकायत करने पर आपको इनाम भी मिल सकता है. जी हां, स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने #CleanToiletPictureChallenge शुरू किया है. इस पहल का उद्देश्य हाईवे पर बने टॉयलेट और दूसरी सुविधाओं की साफ-सफाई को बेहतर करना है.

टॉयलेट गंदा मिलने पर बस करना होगा ये काम

अगर किसी टोल प्लाजा पर टॉयलेट साफ नहीं है, तो बस एक क्लिक में आप उसकी तस्वीर खींचकर NHAI तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए राजमार्गयात्रा ऐप के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करना होगा. फोटो जियो-टैग्ड होनी चाहिए, ताकि उस जगह की सही लोकेशन की जानकारी मिल सके.

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वैलिड एंट्री दिला सकती है हजार रुपये फास्टटैग रिचार्ज का इनाम

शिकायत भेजते समय आपको अपना नाम, लोकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी VRN और मोबाइल नंबर भी देना होगा. NHAI की ओर से भेजी गई तस्वीरों की जांच की जाएगी. सही और तय शर्तों को पूरा करने वाली एंट्री न सिर्फ टॉयलेट की सफाई में अहम साबित होगी बल्कि यह आपको इनाम भी दिला सकती है. चुनी गई योग्य एंट्री को 1000 रुपये का FASTag रिचार्ज दिया जाएगा.

NHAI का कहना है कि इस पहल के जरिए हाईवे पर सफाई के स्तर को बेहतर बनाने में यात्रियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी. टोल प्लाजा और दूसरी हाईवे सुविधाओं पर साफ-सफाई सीधे यात्रियों की सुविधा से जुड़ी है. तस्वीर के जरिए मिलने वाली शिकायतों से गंदगी वाले स्थानों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी. इसलिए NHAI ने हाईवे इस्तेमाल करने वाले लोगों से इस अभियान में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 01:59 PM (IST)
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