दिल्ली में छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवाद किस तरह गंभीर रूप ले लेते हैं, इसका एक मामला डाबड़ी इलाके से सामने आया है. यहां एक बिल्डिंग की पार्किंग में हुए विवाद के बाद तीसरी मंजिल से गैस सिलेंडर नीचे फेंकने का आरोप है.

उस वक्त नीचे मौजूद 28 साल का युवक इसकी चपेट में आ गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 27 नवंबर की शाम बिंदापुर एक्सटेंशन की है. मामले में 24 साल के शिवम शर्मा उर्फ शिव पर सिलेंडर फेंकने का आरोप है.

पार्किंग में विवाद के बाद तीसरी मंजिल से फेंका सिलेंडर

पुलिस को 27 नवंबर की शाम 7:15 बजे PCR कॉल मिली थी. कॉल करने वाले ने बताया कि बिंदापुर एक्सटेंशन में एक व्यक्ति ने बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गैस सिलेंडर नीचे फेंका है और इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस के मुताबिक, घटना से कुछ देर पहले शाम करीब 7 बजे बिल्डिंग की पार्किंग में विवाद हुआ था.

इस दौरान शिवम शर्मा उर्फ शिव (24) भी वहां मौजूद था. बताया गया है कि शिवम सुबह से शराब पी रहा था और उस दिन काम पर भी नहीं गया था. आरोप है कि पार्किंग में हुए विवाद के बाद वह गुस्से में ऊपर गया और तीसरी मंजिल से गैस सिलेंडर नीचे फेंक दिया. सिलेंडर नीचे मौजूद साहिल को लगा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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पत्नी और डेढ़ साल के बेटे को छोड़ गया साहिल

मृतक साहिल की उम्र 28 साल थी और वह साप्ताहिक बाजार में काम करता था. उसके परिवार में 21 साल की पत्नी रितु, डेढ़ साल का बेटा कार्तिक और मां हैं. साहिल की मौत से परिवार ने अपना एक अहम सदस्य खो दिया है.

डेढ़ साल का बेटा अभी इतना छोटा है कि उसे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि उसके पिता अब उसके पास नहीं हैं. वहीं, पत्नी और मां के लिए भी यह बेहद मुश्किल वक्त है. 28 साल की उम्र में साहिल की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में छोड़ दिया है.

आरोपी बिंदापुर की फैक्ट्री में करता है सिलाई का काम

पुलिस के मुताबिक, आरोपी शिवम शर्मा उर्फ शिव की उम्र 24 साल है. वह बिंदापुर की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता है. उसके पिता की साल 2023 में मौत हो चुकी है, जबकि उसकी मां एक कंपनी में फ्रीलांसर के तौर पर काम करती हैं. फिलहाल पुलिस पार्किंग में हुए विवाद और उसके बाद तीसरी मंजिल से सिलेंडर फेंके जाने की पूरी घटना की जांच कर रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.